S Pantovčaka u biznis: Evo koliko danas zarađuje Kolinda Grabar Kitarović

Nakon što je završila s predsjedničkim mandatom, Grabar-Kitarović postala je članica Međunarodnog olimpijskog odbora. No, to je pozicija koja je na volonterskoj bazi. Stoga je bivša predsjednica otvorila tvrtku KGK Advising & Professional Services d.o.o.

Već je prve godine poslovanja (2022.), za manje od dva mjeseca postojanja, ostvarila dobit od 24,7 tisuća eura.

Tvrtka, koja ima sjedište na njenoj zagrebačkoj adresi u Bauerovoj ulici, registrirana je na niz djelatnost savjetovanja, istraživanja tržišta, promidžbe, poduke u govornoj komunikaciji i sl. Sav je prihod ostvarila od prodaje.