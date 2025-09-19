Njemačka drastično mijenja odnos s Vučićem: Berlin je godinama igrao na krivu kartu

U njemačkom političkom diskursu sve je vidljiviji odmak od Aleksandra Vučića, kojeg se godinama smatralo jamcem stabilnosti na Balkanu. Iznimku u tom zaokretu i dalje predstavlja desno-populistički AfD

Decenijama je službeni Berlin gledao na Aleksandra Vučića kao ključnog aktera u očuvanju sigurnosti regije. Od vremena kancelarke Angele Merkel, pa do Olafa Scholza i Friedricha Merza, Vučić je bio percipiran kao figura od presudne važnosti za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova te za obuzdavanje politike Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini, piše Deutsche Welle. Iako su postojale kritike na račun njegovog autoritarnog stila vladavine, prevagnula je njegova uloga u procesima integracije i stabilizacije. Dodatni razlog za to pragmatično partnerstvo bila je činjenica da je Njemačka najveći strani investitor u Srbiji, kao i strateški interes vezan za eksploataciju litija u dolini Jadra. Pucanje političkog partnerstva Ipak, posljednjih mjeseci ton iz Berlina postaje sve hladniji. Njemačka vlada pokazuje distancu prema studentskim prosvjedima koji od studenog prošle godine potresaju Srbiju, ali istovremeno raste broj otvorenih kritika na račun srpskog predsjednika. Posebno su negativno odjeknuli njegovi potezi na međunarodnom planu, poput prisutnosti na proslavi 80. godišnjice pobjede u Pekingu, gdje se susreo s nizom autoritarnih lidera, a s Vladimirom Putinom imao je i izuzetno srdačan razgovor.

Njemački politički vrh to je doživio kao provokaciju, naročito jer je Merz nedavno nazvao Putina 'najvećim ratnim zločincem današnjice'. Uz to, Vučić je visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta nazvao 'Gauleiterom' dok je europske parlamentarce koji su prisustvovali prosvjedima u Beogradu etiketirao kao 'ološ'.

Prosvjed u Novom Sadu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC







+3 Prosvjed u Novom Sadu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

Od faktora stabilnosti do izvora nestabilnosti Tokom nedavne debate u Berlinu, Adis Ahmetović, vanjskopolitički glasnogovornik SPD-a, izrazio je otvoreno razočaranje događajima u Srbiji i BiH. Za eskalaciju tenzija, prema njegovim riječima, odgovoran je isključivo srpski predsjednik: 'Vučić je postao destabilizacijski faktor ne samo za Srbiju, nego i za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Crnu Goru', izjavio je Ahmetović, dodajući da je Berlin 'godinama igrao na krivu kartu'. U vladajućoj Uniji (CDU/CSU) također raste nelagoda zbog kritika da nisu dovoljno jasni prema Beogradu. Michael Brand, potpredsjednik parlamentarne grupe za jugoistočnu Europu, komentirao je za DW: 'Srbija pod Vučićem sve se više udaljava od Europe i još se čvršće vezuje uz Putina i Xi Jinpinga. To što Vučić sada još i OHR naziva 'nacistom', a zastupnike Europskog parlamenta 'ološem', mora imati posljedice.' On je naglasio da Berlin i Bruxelles moraju preispitati politiku podrške. 'Ne bismo trebali milijardama podupirati autokrata koji Europu proglašava neprijateljem, bori se protiv vlastitog naroda i agresivno nastupa protiv susjeda', zaključio je Brand. Slično razmišljanje iznio je i Elmar Brok, dugogodišnji europski zastupnik CDU-a, poznat po angažmanu u politici EU-a.

Podmeće požare da bi sakrio svoje neuspjehe Ahmetović je dodatno podsjetio da Vučićeva retorika nije nova pojava: 'Aleksandar Vučić poznat je po svojim verbalnim provokacijama s obzirom na to da je tijekom rata u Bosni bio novinar tadašnjeg propagandnog TV kanala Channel S. Kada argumenti više ne pomažu, poseže se duboko u disonantnu retoričku kutiju. Ključ za mir i stabilnost u regiji leži u Beogradu. Da je Srbija funkcionalna država s demokracijom i vladavinom prava, ne bi bilo ni sukoba u susjedstvu. Vučić retorički podmeće požare da bi skrenuo pozornost sa svog unutarnjopolitičkog neuspjeha', rekao je Ahmetović za DW.

Novi prosvjedi u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL







+18 Novi prosvjedi u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL