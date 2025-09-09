Vučić obećao nastavak isporuke baruta; tvornica streljiva u Konjicu nastavlja rad

Taj dogovor rezultat je angažiranja premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, koji je u razgovoru s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem dobio obećanje o nastavku isporuke ključne sirovine za proizvodnju u Igmanu.

Zabrana isporuke baruta, koja je trajala od početka rujna, ozbiljno je ugrozila proizvodnju streljiva u toj konjičkoj tvornici. U međuvremenu, zbog obustave Igman je bio prisiljen poslati na godišnji odmor većinu svojih zaposlenika.