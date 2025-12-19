naoružavanje

Njemačka naručila 200 Puma za 4,2 milijarde eura

19.12.2025 u 21:38

Rheinmetallova Puma
Rheinmetallova Puma
Kako bi proširale svoj arsenal, Njemačke oružane snage naručile su 200 novih borbenih vozila pješaštva Puma od tvrtki KNDS i Rheinmetall. Savezna vlada za tu je nabavu izdvojila 4,2 milijarde eura

Riječ je o odgovoru na sigurnosnu prijetnju koju predstavlja Rusija. Prve isporuke novih vozila planirane su sredinom 2028. godine. Prihodi zajedničke tvrtke PSM bit će ravnomjerno podijeljeni između Rheinmetalla iz Düsseldorfa i KNDS-a sa sjedištem u Münchenu. Njemačke oružane snage s PSM-om su još u svibnju 2023. sklopile okvirni ugovor za 50 borbenih vozila pješaštva, a sada je taj sporazum značajno proširen, piše tagesscahu.

Dio paketa vrijednog 50 milijardi eura

Nova narudžba dio je velikog paketa naoružanja koji je u srijedu odobrio Odbor za proračun Bundestaga. Ukupno su zastupnici dali zeleno svjetlo za ugovore vrijedne oko 50 milijardi eura, od čega se 20 milijardi eura odnosi isključivo na odjeću i osobnu opremu za pripadnike Njemačkih oružanih snaga.

Rekordna narudžba torpeda za TKMS

U međuvremenu je TKMS, obrambena podružnica Thyssenkruppa, objavila da je dobila veliku narudžbu torpeda od Njemačkih oružanih snaga. Tvrtka je priopćila da je s Federalnim uredom za opremu Bundeswehra, informacijsku tehnologiju i logističku potporu potpisala okvirni ugovor o isporuci teških torpeda za podmornice tipa 212 CD.

‘Ova narudžba predstavlja najveću narudžbu torpeda u povijesti naše tvrtke’, izjavio je Michael Ozegowski, potpredsjednik odjela Atlas Elektronik unutar TKMS-a. Vrijednost i količina narudžbe nisu objavljene, jer su se ugovorne strane dogovorile o povjerljivosti tih podataka.

Njemačka ratna mornarica ukupno je naručila šest podmornica tipa 212 CD od TKMS-a, dok će još šest plovila biti isporučeno Norveškoj.

