Njemačka naručila 200 Puma za 4,2 milijarde eura

Riječ je o odgovoru na sigurnosnu prijetnju koju predstavlja Rusija. Prve isporuke novih vozila planirane su sredinom 2028. godine. Prihodi zajedničke tvrtke PSM bit će ravnomjerno podijeljeni između Rheinmetalla iz Düsseldorfa i KNDS-a sa sjedištem u Münchenu. Njemačke oružane snage s PSM-om su još u svibnju 2023. sklopile okvirni ugovor za 50 borbenih vozila pješaštva, a sada je taj sporazum značajno proširen, piše tagesscahu.

Dio paketa vrijednog 50 milijardi eura

Nova narudžba dio je velikog paketa naoružanja koji je u srijedu odobrio Odbor za proračun Bundestaga. Ukupno su zastupnici dali zeleno svjetlo za ugovore vrijedne oko 50 milijardi eura, od čega se 20 milijardi eura odnosi isključivo na odjeću i osobnu opremu za pripadnike Njemačkih oružanih snaga.