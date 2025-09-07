spasoje vulević

Smijenjen šef elitne jedinice MUP-a Srbije: 'Vučić želi apsolutnu kontrolu'

I.V.

07.09.2025 u 18:52

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: Ministarstvo odbrane i vojske Sr
Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije, Spasoje Vulević, potvrdio je da je smijenjen s dužnosti i da na vlastiti zahtjev odlazi u mirovinu

Vulević je izjavio da je u četvrtak donesena nova sistematizacija radnih mjesta, a da mu je u petak priopćeno kako se na njega više ne računa jer 'nije pod kontrolom Aleksandra Vučića', piše N1 Srbija.

'Poslije završene Vojne gimnazije i Vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Počeo sam kao običan pripadnik jedinice, prošao sve linije zapovijedanja, a od 2005. godine bio sam komandant jedinice. U petak, 5. rujna, smijenili su me i ponudili mjesto savjetnika ministra. Tu ponudu sam odbio i na vlastiti zahtjev odlazim u mirovinu', rekao je Vulević.

Dodao je da su ga o smjeni obavijestili ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević.

'Rekli su mi da predsjednik ne želi imati oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga više ne mogu biti komandant', ispričao je Vulević.

S druge strane, Dačić naglašava da je riječ o osobnom zahtjevu za umirovljenjem, a ne o smjeni, prenosi agencija Beta.

Oporbene stranke ocijenile su pak da je riječ o još jednom dokazu podređivanja sigurnosnog sustava interesima vlasti.

Vulević navodi da mu je Dačić ponudio mjesto savjetnika, ali je i to odbio. 'Razmislio sam i odlučio da tu ponudu ne prihvatim, već idem u prijevremenu mirovinu', kazao je.

