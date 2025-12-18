Tko je srpski ministar koji Hrvate zove 'crvenim ustašama'

Nakon što je Aleksandar Vulin gurnut u zapećak, još jedan biser u nizu kadrova Aleksandra Vučića istaknuo je svoju kandidaturu za predvodnika u radikalizaciji odnosa Srbije i Hrvatske. Donosimo kratak portret Borisa Bratine, čovjeka koji smatra da bi Hrvatska za svoje pogreške trebala 'platiti teritorijem'

Hrvatsku se, kaže Bratina u razgovoru za režimsko klepetalo Informer TV, 'mora na neki način kazniti' zbog 'stravičnog učešća u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu te od početka devedesetih godina'. Bratina je nastavio da se odgovornost Hrvata, po njegovu mišljenju, proteže i na razdoblje socijalizma. U tom je kontekstu spomenuo i tezu o 'crvenim ustašama', koji su, kako je rekao, vodili hrvatski dio Komunističke partije.

Čak i uz bezbroj medijskih mitraljeza sinkroniziranih u kabinetu Aleksandra Vučića, ovakvu kanonadu na račun Hrvatske dugo nismo čuli, pa je zanimljivo primijetiti karijerne paralele dvojice iskusnih mrzitelja Hrvatske. Boris Bratina, naime, u vladi premijera Đure Macuta figurira kao ministar informiranja i telekomunikacija, simptomatično - upravo funkcija s koje je Vučić za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića krenuo u politički uspon. Vučić je, sjećate se, svoju fotelju pred velikim vođama branio upravo huškačkim govorima u Glini, obećavao prekodrinskim Srbima kule i gradove, a danas od toga bježi kao vrag od tamjana. Jednako tako, Bratina je još prije četiri mjeseca u razgovoru za drugu režimsku televiziju - Happy TV - konstatirao da Hrvati (konkretno, Dalmatinci i Šokci) imaju potrebu dokazivati se da su veći Hrvati nego što jesu zato što su zapravo Srbi, pa prije nego što nam u istu mišju rupu utekne i Bratina, rasvijetlimo njegovu prošlost.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Happy TV

Problem Drugog Bratina je, prema pouzdanom srpskom biografsko-fact checking portalu Istinomer, rođen 1960. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a u mladosti je uspio uglaviti i kratkotrajnu karijeru gitarista u punk bendu - šteta što ne znamo kojem. Završio je čak dva dijametralno suprotna fakulteta - na beogradskom ETF-u diplomirao je tehničku fiziku, a na Filozofskom fakultetu filozofiju. Tamo je i magistrirao te doktorirao, baveći se, kako se očekuje od čovjeka koji je studirao na dva fakulteta, problemom Drugog. Magistarski rad mu se, naime, zvao 'Neki aspekti problema Drugog u suvremenoj filozofiji' i obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom 'Problem Drugog u kasnoj modernosti'. Spomenuti problem ga je toliko mučio u životu da je objavio i tri monografije, pazite ovo: 'Problem Drugog u modernosti' (2010.), 'Problem Drugog u kasnoj modernosti' (2017.) i 'Ja, Drugi, Drugi' (2021.).

Dualitet ga je nastavio progoniti i u daljnjoj akademskoj karijeri: bio je gostujući profesor na Institutu za međunarodne odnose u Moskvi, no nije mu mrzak ni europski novac, pa je 2023. godine u bugarskom Velikom Tarnovu, u sklopu europskog akademskog projekta Erasmus+, održao predavanje na temu 'Postmoderna - sve je moguće'. Živa istina: u ovo postmoderno doba moguće je da u europskom projektu sudjeluje čovjek koji je 2009., na skupu povodom 10 godina NATO-ovog napada na Srbiju, spalio zastavu Europske unije. 'Srbobran' koji prijeti 'izložbom fotografija' sudionicima Parade ponosa 'Ili ste Srbi i protiv ulaska u Europsku uniju ili ste protiv Srbije. Sad ćemo vam pokazati što mislimo o ulasku u EU... Srbija, Rusija, ne treba nam Unija! Dolje srpska marionetska vlada! Srbija i Rusija uvijek zajedno! Živjeli Srbi!' zavapio je tom prilikom Bratina u svojstvu predsjednika Srpskog narodnog pokreta 1389., a koji je nakon ujedinjenja s organizacijom Naši postao svojevrsna preteča današnjim ćacijima, grupacija neformalno organiziranih desnih radikala koji na okupu drže srpski guslarski spektar. Kasnije je i sam osnovao takvu organizaciju samoobjašnjivog imena Srbobran, a ona se pak priključila oporbenom savezu 'Čuvari Srbije - 1244', nazvanom po rezoluciji UN-a koja je, uvjereni su, posljednja brana neovisnom Kosovu.

U tom je svojstvu opleo i po Paradi ponosa, koju je kasnije - zaboravili su to mnogi - organizirala i vlada LGBTQ whitewasherice Ane Brnabić. Citat iz intervjua za radikalno desni tjednik Pečat prilično precizno elaborira njegov doživljaj ove manifestacije: 'Invalidi imaju daleko više prava na održavanje parade, koje naši članovi stranke pokušavaju privući obećanjima o navodnim poslovima. To je licemjerno. Gdje su naše lijepe djevojke da se zaljubljuju u invalide s bojišta, gdje su naši muškarci da se zaljubljuju u ženu čije je lice unakaženo, koja je nekada bila lijepa? Ti ljudi su marginalizirani i trpe najgoru diskriminaciju. Ne homoseksualci. Homoseksualcima se ne smije dopustiti da žive svoj ekshibicionizam. S druge strane, posljednjih deset godina Srbija stalno pati od propagiranja pederastije kao mjere normalnosti. A ako ste protiv toga, treba vas poslati u koncentracijske logore zajedno s Prvosrbima, koji valjda svi imaju brade do trbuha i jedu gibanicu? Dakle, kao i uvijek, suprotstavit ćemo se paradi srama na svoj način. Kao i prošle godine, sudjelovat ćemo u njezinoj prevenciji. Posebno ponavljamo poziv građanima da fotografiraju sve sudionike ove parade, a zatim ćemo kupiti fotografije i oblijepiti cijeli grad kako bi svi mogli biti ponosni i pogledati 'sliku svog lika'.'