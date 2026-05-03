Nijemci u panici zbog povlačenja američkih vojnika: 'To će predstavljati bolan udarac'

U tom gradu na jugozapadu Njemačke nalazi se zračna baza Ramstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi.

Washington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje, no Hechler smatra da bi takav potez, koji je uslijedio nakon kritika što ih je na račun rata u Iranu ranije ovaj tjedan izrekao njemački kancelar Friedrich Merz, mogao imati "katastrofalan" utjecaj bude li među njima i Ramstein-Miesenbach.

S članovima obitelji vojnika povlačenje bi moglo obuhvatiti i do 12.000 ljudi, objasnio je. Općina vodi računa o infrastrukturi za velik broj Amerikanaca koji ondje žive. "Otiđe li odande velik dio stanovnika, to će za nas predstavljati bolan ekonomski udarac", rekao je gradonačelnik.