Nijemci u panici zbog povlačenja američkih vojnika: 'To će predstavljati bolan udarac'

M.Da./Hina

03.05.2026 u 15:14

Ramstein Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio predsjednik Donald Trump imat će razoran utjecaj na zajednice u kojima se nalaze američke baze, rekao je u nedjelju gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha, Ralf Hechler

U tom gradu na jugozapadu Njemačke nalazi se zračna baza Ramstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi.

Washington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje, no Hechler smatra da bi takav potez, koji je uslijedio nakon kritika što ih je na račun rata u Iranu ranije ovaj tjedan izrekao njemački kancelar Friedrich Merz, mogao imati "katastrofalan" utjecaj bude li među njima i Ramstein-Miesenbach.

S članovima obitelji vojnika povlačenje bi moglo obuhvatiti i do 12.000 ljudi, objasnio je. Općina vodi računa o infrastrukturi za velik broj Amerikanaca koji ondje žive. "Otiđe li odande velik dio stanovnika, to će za nas predstavljati bolan ekonomski udarac", rekao je gradonačelnik.

Ekonomski utjecaj

U općini Ramstein-Miesenbach, smještenoj neposredno uz golemu bazu američkih zračnih snaga, živi gotovo 8000 Amerikanaca s obiteljima.

Ekonomski utjecaj američke vojne prisutnosti u Ramsteinu godišnje iznosi više od dvije milijarde dolara, uključujući plaće, najamnine i ugovore s lokalnim tvrtkama.

Hechler je kazao da se drugi gradovi regije, iz kojih su se nakon završetka hladnog rata povukle američke snage, nikada nisu oporavili od tog udarca. "Oni i danas pate od posljedica. Nakon što nestane ekonomske moći, ona se obično više nikada ne vrati."

Podaci američke vojske iz travnja pokazuju da je u Europi trenutno stacionirano oko 86.000 američkih vojnika, od čega otprilike 39.000 u Njemačkoj. Broj se redovito mijenja, dijelom zbog rotacija i vojnih vježbi.

