Nema govora na komemoraciji žrtvama Jasenovca: Javio se Pupovac

SDSS-ov zastupnik Milorad Pupovac izrazio je u utorak žaljenje što na sutrašnjoj 81. obljetnici proboja iz logora Jasenovac neće govoriti, kako je naveo, ni predstavnici države ni naroda žrtava, ocijenivši da 'trend oglušivanja o Jasenovcu ne može biti i nije prihvatljiv'

"Sutra tijekom komemoracije najvećeg i najsmrtonosnijeg ustaškog logora neće govoriti nitko, ni predstavnici države ni naroda žrtava. Šteta je što je to tako jer se već dugo na tom mjestu nitko relevantan nije oglasio", kazao je SDSS-ov zastupnik tijekom govora na slobodnu temu. Stječe se dojam, dodao je, da se, ne samo u Jasenovcu nego i o Jasenovcu radije šuti. "Siguran sam da to nije odgovor onima koji u drugim sredinama olako i bučno govore o strahotama Jasenovca, koji ga obesmišljavaju u njegovom imenu i vrijeđanju dostojanstvo na sjećanje njegovih žrtava", istaknuo je.

Šutnja je glasnija Podsjetio je da je logorom u kojem je, naveo je, usmrćeno 83.145 zatočenika - Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista, upravljao Vjekoslav Maks Luburić, isti onaj Maks iz pjesme 'Jasenovac i Gradiška Stara'. "Kad bi govorio prostor i ustanova spomen područja, možda bi se višegodišnja šutnja manje čula. Ovako, kada u njegovu prostoru nema gotovo nikakvih znakova gdje je što bilo, šutnja na komemoraciji je glasnija. Kad bi se govorilo o onome što je dogovoreno prije više od 10 godina, a nije realizirano, onda bi se današnja šutnja mogla razumjeti kao dostojanstvena dopuna realizaciji dogovorenog. Ovako ne može biti shvaćeno drugačije nego kao izbjegavanje i stvaranje pretpostavke za to da spomen područje bude doista dostojanstveno mjesto komemoriranja", ustvrdio je Pupovac.