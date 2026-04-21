Nema govora na komemoraciji žrtvama Jasenovca: Javio se Pupovac

SDSS-ov zastupnik Milorad Pupovac izrazio je u utorak žaljenje što na sutrašnjoj 81. obljetnici proboja iz logora Jasenovac neće govoriti, kako je naveo, ni predstavnici države ni naroda žrtava, ocijenivši da 'trend oglušivanja o Jasenovcu ne može biti i nije prihvatljiv'
"Sutra tijekom komemoracije najvećeg i najsmrtonosnijeg ustaškog logora neće govoriti nitko, ni predstavnici države ni naroda žrtava. Šteta je što je to tako jer se već dugo na tom mjestu nitko relevantan nije oglasio", kazao je SDSS-ov zastupnik tijekom govora na slobodnu temu.
Stječe se dojam, dodao je, da se, ne samo u Jasenovcu nego i o Jasenovcu radije šuti. "Siguran sam da to nije odgovor onima koji u drugim sredinama olako i bučno govore o strahotama Jasenovca, koji ga obesmišljavaju u njegovom imenu i vrijeđanju dostojanstvo na sjećanje njegovih žrtava", istaknuo je.
Šutnja je glasnija
Podsjetio je da je logorom u kojem je, naveo je, usmrćeno 83.145 zatočenika - Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista, upravljao Vjekoslav Maks Luburić, isti onaj Maks iz pjesme 'Jasenovac i Gradiška Stara'.
"Kad bi govorio prostor i ustanova spomen područja, možda bi se višegodišnja šutnja manje čula. Ovako, kada u njegovu prostoru nema gotovo nikakvih znakova gdje je što bilo, šutnja na komemoraciji je glasnija. Kad bi se govorilo o onome što je dogovoreno prije više od 10 godina, a nije realizirano, onda bi se današnja šutnja mogla razumjeti kao dostojanstvena dopuna realizaciji dogovorenog. Ovako ne može biti shvaćeno drugačije nego kao izbjegavanje i stvaranje pretpostavke za to da spomen područje bude doista dostojanstveno mjesto komemoriranja", ustvrdio je Pupovac.
Najveće nepoštovanje žrtvama
Zastupnik je dodao kako "posebno brine šutnja o tome da je tu i na drugim mjestima širom NDH nad Srbima, Židovima, Romima ostvarivana namjera njihovog ništenja ili genocida".
"Danas želim reći da ovaj trend oglušivanja o Jasenovac predstavnicima naroda žrtava i antifašistima ne može biti i nije prihvatljiv", naglasio je.
Nezavisni Josip Jurčević uzvratio je kako je najveće nepoštovanje prema žrtvama rata kada se njima manipulira. "Jasenovački mit i dalje dominira u hrvatskom javnom životu, a osnovni skandal je da se sve što se događalo u Drugom svjetskom ratu svodi na jedno mjesto, gdje je sve znanstveno riješeno", rekao je.