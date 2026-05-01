UZ GRANICU S BIH

U Jasenovcu se počinju graditi ‘Vrata Hrvatske‘

L. F./Hina

01.05.2026 u 17:40

Spomenik u Jasenovcu
Spomenik u Jasenovcu Izvor: Cropix / Autor: Danijel Soldo
U povodu 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Bljesak te oslobođenja mjesta i Dana općine, u Jasenovcu je u petak je odana počast poginulim braniteljima te potpisana povelja kojom je označen početak izgradnje spomen-obilježja "Vrata Hrvatske“, tik uz granicu s BiH

U čast poginulim braniteljima i civilnim žrtvama, branitelji, članovi obitelji poginulih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te brojni građani položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika "Jasenovačka golubica".

Spomen-obilježje "Vrata Hrvatske" podiže se na inicijativu stanovnika i branitelja Jasenovca, a načelnica Općine Nikolina Srnčević i predsjednik Udruge branitelja Općine Jasenovac Darko Đilas potpisali su tim povodom povelju.

"Spomen-obilježje podižemo u čast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama koje su svoje živote utkale u temelj hrvatske države. ‘Vrata Hrvatske’ snažan su simbol zajedništva, stabilnosti i identiteta, koji prenosi poruku da je Hrvatska jedina domovina koju imamo“, poručila je Srnčević te iskazala zahvalnost braniteljima koji su u VRO Bljesak 1. svibnja 1995. oslobodili Jasenovac i veći dio područja općine.

Ministar Medved podsjetio je na značaj te operacije i oslobođenja Jasenovca, dodavši da "Vrata Hrvatske" svjedočiti o žrtvi hrvatskih branitelja te o vrijednosti slobode.

"Hrvatska pamti svoje heroje, hrvatske branitelje, i zahvaljuje im i ovakvim mjestima sjećanja. ‘Vrata Hrvatske’ bit će mjesto mira, molitve, zahvalnosti i pijeteta. ‘Vrata Hrvatske’ zavjet su svih naraštaja i dok god živi uspomena na hrvatske branitelje, naše žrtve i naše pobjede, ova vrata stajat će otvorena ponosno, čvrsto i zauvijek", rekao je.

Na mjestu gdje se susreću rijeke Sava i Una, "Vrata Hrvatske" otvorena su svima koji dolaze dobre volje te su znak dobrodošlice, ali i simbol identiteta i dostojanstva Republike Hrvatske, koji govori o snazi, žrtvi, cijeni slobode i trajnosti hrvatske države, dodao je ministar Medved.

