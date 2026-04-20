Ministar komentirao kontroverznu odluku Crne Gore: 'To je politika koja kopa rovove'

Crnogorska skupština simboličnim će programom 21. travnja obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u logorima Jasenovac, Mauthausen i Dachau, prvi put otkako je u lipnju 2024. usvojila rezoluciju o Jasenovcu, što je izazvalo prosvjednu notu iz Zagreba i rast napetosti u odnosima dviju zemalja
U programu, koji će biti izveden u velikoj dvorani Muzičkog centra u Podgorici, sudjelovat će dirigent i skladatelj Aleksandar Sedlar u suradnji sa Simfonijskim orkestrom, ženskim zborom i solistima, navodi se na internetskoj stranici Skupštine Crne Gore.
O tome se danas oglasio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te je nakon sjednice Vlade komentirao spornu odluku Crne Gore. 'To je politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove. Taj čin ne doprinosi jačanju dobrosusjedskih odnosa', rekao je ministar.
Zastupnik u crnogorskom parlamentu i predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović ocijenio je i ranije da je osuda ustaškog režima NDH, koji je proizveo Jasenovac, 'nužna i moralno obvezujuća', ali je upozorio da 'najmanje prava govoriti o Jasenovcu imaju oni koji su se politički i ideološki identificirali s četničkim nasljeđem te negirali genocid u Srebrenici'.
Podsjetimo, zastupnici crnogorskog parlamenta izglasali su 28. lipnja 2024. godine Rezoluciju o genocidu u logorima Jasenovac, Dachau i Mauthausen glasovima 41 zastupnika vladajuće koalicije. Jedan zastupnik bio je protiv dok opozicija i nekoliko zastupnika vlasti nisu prisustvovali glasanju. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je prosvjednu notu Crnoj Gori te nepoželjnim osobama proglasilo predsjednika Skupštine Andriju Mandića, zastupnika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića.