Vučić ponovno opleo po Hrvatskoj: 'Sramota je da nam ne dopuštaju posjete Jasenovcu!'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon što je položio vijence na groblju "Topole" povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida NDH u koncentracijskom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, da nas žrtva žrtava logora podsjeća koliko su dragocjeni mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo

'S dubokim poštovanjem sjećamo se svih nevinih žrtava, svjesni da je čuvanje istine naša trajna odgovornost', napisao je Vučić na svom Instagramu. Također je istaknuo da Dan sjećanja nije samo dug prema prošlosti, već i obveza prema budućnosti da se očuva jedinstvo i ne dopusti da se takvi zločini ikada ponove, navodi Tanjug. 'Na mjestima stradanja ne govorimo glasno, ali šaljemo jasnu poruku u ime istine, pravde i trajnog sjećanja', rekao je Vučić.

Povijesni revizionizam ne samo u Hrvatskoj, već i u dobrom dijelu svijeta Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Donjoj Gradini da povijesni revizionizam ne postoji samo u Hrvatskoj, već da postoje pokušaji revizije povijesti u dobrom dijelu svijeta te da bi se tome trebali suprotstaviti slobodoljubivi narodi. Vučić je, uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, istaknuo da ljudi najčešće misle da šutnjom ili skrivanjem istine mogu promijeniti ono što se dogodilo. 'Zato je dužnost svih naroda koji vole slobodu, svih onih koji su pretrpjeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. To ćemo i dalje činiti', rekao je Vučić, javlja Srna. Naglasio je da će predstavnici Srbije i Republike Srpske imati sastanke svaki mjesec kako bi stvorili memorijalni centar u Donjoj Gradini, budući da mnogima od njih nije dopušteno posjetiti Jasenovački cvijet u Hrvatskoj, što je, kako je naveo, samo po sebi sramota. Također, Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma koji se rađa, kako kaže, u dobrom dijelu Europe. 'Kao da je netko opet pustio duha iz boce. I svi se zajedno moramo suprotstaviti tome', rekao je Vučić.

Donja Gradina: Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Židovima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj







