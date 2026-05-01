NOŽEM NA DJEČAKA

Uhićen 24-godišnjak zbog pokušaja ubojstva maloljetnika u Gajnicama

L. F.

01.05.2026 u 16:43

Policija ispred škole, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Zagrebačka je policija izvijestila je u petak da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom osumnjičenim za pokušaj ubojstva maloljetnika u parku u Gajnicama u ponedjeljak, dok je dvojicu 18-godišnjaka prijavila za razbojništvo počinjeno nekoliko sati ranije

Sva su trojica uhićena i predana pritvorskom nadzorniku.

Prema policijskim podacima, razbojništvo se dogodilo u ponedjeljak, 27. travnja, oko 19.20 na Bolničkoj cesti, gdje su dvojica 18-godišnjaka napala 19-godišnjaka i otuđila mu novac i dokumente. Tri sata kasnije, u parku na području Gajnica, 24-godišnjak je, kako se sumnja, nožem ubo maloljetnika u predjelu prsa i teško ga ozlijedio, čime je doveo u opasnost njegov život.

Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok su protiv dvojice 18-godišnjaka podnesene kaznene prijave zbog razbojništva te su također predani pritvorskom nadzorniku.

VAŽAN DOKAZNI MATERIJAL

Otkriveno kako su pronašli Pavleka; Njegov laptop stigao u Hrvatsku, objavljen ključan dio transkripta
SAD sprema 'kratak i žestok val udara' na Iran, Trump šalje i specijalce? Oglasio se ajatolah
Uhićen Vedran Pavlek nakon mjesec dana bijega! Evo gdje su ga uhvatili

