Uhićen 24-godišnjak zbog pokušaja ubojstva maloljetnika u Gajnicama

Sva su trojica uhićena i predana pritvorskom nadzorniku.

Prema policijskim podacima, razbojništvo se dogodilo u ponedjeljak, 27. travnja, oko 19.20 na Bolničkoj cesti, gdje su dvojica 18-godišnjaka napala 19-godišnjaka i otuđila mu novac i dokumente. Tri sata kasnije, u parku na području Gajnica, 24-godišnjak je, kako se sumnja, nožem ubo maloljetnika u predjelu prsa i teško ga ozlijedio, čime je doveo u opasnost njegov život.

Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok su protiv dvojice 18-godišnjaka podnesene kaznene prijave zbog razbojništva te su također predani pritvorskom nadzorniku.