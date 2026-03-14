Časna sestra koja je lažno prijavila napad osuđena na 10 mjeseci uvjetno

Kako doznaje Index, kazna je postala pravomoćna jer nije uložila prigovor na kazneni nalog državnog odvjetništva.

Prema tome, ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo, časna sestra neće ići u zatvor.

Tužiteljstvo ju je teretilo za lažno prijavljivanje kaznenog djela jer je policiji prijavila da ju je napao nepoznati muškarac, iako je, prema istrazi, sama sebi nanijela ozljede nožem.

Kako su mediji tada izvijestili, časna sestra izmislila je napad nepoznatog muškarca, navodnog migranta koji je navodno uzvikivao 'Allahu akbar', kako bi bila sigurna da policija počinitelja neće pronaći.

Navodno nije htjela da netko od njezinih sugrađana bude pogrešno osumnjičen za napad koji je izmislila.

Prema optužnici, časna sestra ozlijedila se u svom domu u Zagrebu, a ne na Malešnici, kako je prvotno prijavila.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti, a po društvenim mrežama širile su se neprovjerene i - ispostavit će se - netočne tvrdnje da je počinitelj migrant i da je riječ o vjerski motiviranom napadu.