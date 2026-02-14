Najavljen novi ključni sastanak, Švicarska upravo objavila važnu vijest

„Mogu potvrditi da će Sultanat Oman sljedeći tjedan u Ženevi biti domaćin razgovora između Sjedinjenih Država i Irana. Švicarska pozdravlja i podržava ove razgovore“, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova za AFP, bez navođenja datuma.

„Švicarska je u svakom trenutku spremna ponuditi svoje usluge kako bi olakšala dijalog između Sjedinjenih Država i Irana“, dodao je glasnogovornik.

Rekao je da je ministarstvo „u kontaktu sa stranama i ponovilo je svoju spremnost da podrži svaku diplomatsku inicijativu usmjerenu na promicanje deeskalacije“.