nuklearni program

Najavljen novi ključni sastanak, Švicarska upravo objavila važnu vijest

I.J./Hina

14.02.2026 u 22:37

U Omanu su 6. veljače održani razgovori između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, Stevea Witkoffa
U Omanu su 6. veljače održani razgovori između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, Stevea Witkoffa Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bionic
Reading

Švicarska je u subotu objavila da će se razgovori između Sjedinjenih Država i Irana nastaviti sljedeći tjedan u Ženevi, dok Washington poziva Teheran da postigne sporazum usmjeren na ograničavanje njegovog nuklearnog programa.

„Mogu potvrditi da će Sultanat Oman sljedeći tjedan u Ženevi biti domaćin razgovora između Sjedinjenih Država i Irana. Švicarska pozdravlja i podržava ove razgovore“, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova za AFP, bez navođenja datuma.

„Švicarska je u svakom trenutku spremna ponuditi svoje usluge kako bi olakšala dijalog između Sjedinjenih Država i Irana“, dodao je glasnogovornik.

Rekao je da je ministarstvo „u kontaktu sa stranama i ponovilo je svoju spremnost da podrži svaku diplomatsku inicijativu usmjerenu na promicanje deeskalacije“.

vezane vijesti

U Omanu su 6. veljače održani razgovori između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera. Ti su razgovori vođeni neizravno, uz posredovanje Omana.

U petak je američki predsjednik otvoreno govorio o mogućnosti smjene vlasti u Iranu, navodeći da bi "to bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi".

Nedugo prije toga potvrdio je razmještaj drugog američkog nosača zrakoplova u regiju "vrlo brzo". Švicarska desetljećima igra ključnu ulogu u diplomatskim odnosima između Irana i Sjedinjenih Država.

Zemlja zastupa američke interese u Iranu otkako je Washington prekinuo diplomatske odnose s Teheranom nakon krize s taocima 1980. godine, godinu dana nakon iranske revolucije.

To omogućuje održavanje minimalne razine diplomatskih i konzularnih odnosa između dviju zemalja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nuklearni program

nuklearni program

Najavljen novi ključni sastanak, Švicarska upravo objavila važnu vijest
19. veljače

19. veljače

Šuica: Bit ću na prvom sastanku Trumpova Odbora za mir
oglasila se

oglasila se

Dalija Orešković: 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači...'

najpopularnije

Još vijesti