Misterij u Albaniji: Bivši gradonačelnik New Yorka sada i službeno stanovnik Tirane. Pitanje je - zašto?

Mala općina u glavnom gradu Albanije dobila je novog stanovnika: bivšeg gradonačelnika New Yorka Erica Adamsa, koji je ujedno postao i punopravni državljanin te zemlje. No taj potez otvorio je mnoga pitanja
Adams je privukao međunarodnu pozornost kada je dobio albansko državljanstvo, a sada je otišao korak dalje, službeno prijavivši prebivalište u novoj četvrti te dao otiske prstiju i fotografiju za osobnu iskaznicu i putovnicu.
Florian Pullazi, čelnik Administrativne jedinice broj 2 u kojoj Adams sada živi, nije potvrdio hoće li Adams doista boraviti u Tirani niti koji su njegovi motivi za dobivanje državljanstva i putovnice. Ipak, istaknuo je da taj potez odražava ‘duge i snažne veze između New Yorka i albanske zajednice u SAD-u’.
U objavi na društvenim mrežama Pullazi je Adamsa opisao kao ‘velikog prijatelja Albanaca’, ‘političara poznatog po radu u javnom interesu’ i ‘bivšeg kapetana njujorške policije’, piše Politico.
Albanska putovnica, koja je prema Henley indeksu putovnica za 2025. godinu rangirana na 43. mjestu u svijetu, omogućuje bezvizni ili pojednostavljeni ulazak u 123 zemlje. Iako Albanija nije članica Europske unije, njezini državljani mogu boraviti u schengenskom prostoru do 90 dana bez vize. Adams kao državljanin može živjeti i raditi u Albaniji, glasati, kupovati poljoprivredno zemljište, koristiti zdravstveni sustav te se kandidirati na lokalnim i nacionalnim izborima.
U javnosti su se pojavile špekulacije da bi se Adams mogao kandidirati za gradonačelnika Tirane, budući da je aktualni gradonačelnik Erion Veliaj već više od godinu dana u zatvoru zbog optužbi za korupciju i financijske malverzacije.
No osoba bliska Adamsu, koja je govorila anonimno, rekla je da takvi planovi ne postoje te da nije čula ništa o mogućoj kandidaturi, nego da je riječ o poslovnim razlozima.
‘Mislim da ima bolje opcije’, rekla je ta osoba, aludirajući na funkciju gradonačelnika Tirane.
Slično je rekla i Alisa Roever, prijateljica Adamsa i voditeljica humanitarne organizacije koju vodi s njegovim bratom, istaknuvši da je kandidatura ‘potpuno isključena’. Više izvora navodi da je potez povezan s poslovnim interesima i dobrim odnosima koje Adams ima u Albaniji. Adams nije odgovorio na upit za komentar.
Adams je napustio dužnost krajem 2025. nakon jednog mandata obilježenog korupcijskim skandalima, uključujući optužbe za pogodovanje stranim interesima u zamjenu za mito, poput jeftinih avionskih karata i luksuznih hotelskih smještaja. Optužnica iz 2024. kasnije je odbačena odlukom američkog Ministarstva pravosuđa.
Adams je prvi put posjetio Albaniju u listopadu 2025., dok je još bio gradonačelnik i suočavao se s političkim posljedicama skandala. Tada se sastao s premijerom Edijem Ramom, s kojim je razgovarao o razvoju turizma, poslovne suradnje i mogućem uvođenju izravne avionske linije između Tirane i New Yorka.
Tom prilikom Tiranu je opisao kao ‘grad u razvoju koji ide u dobrom smjeru’.
Državljanstvo mu je dodijeljeno 10. travnja posebnim dekretom albanskog predsjednika Bajrama Begaja. Takva procedura koristi se u iznimnim slučajevima, primjerice za osobe koje daju značajan doprinos zemlji u području gospodarstva, znanosti ili kulture. Politico nije uspio potvrditi pod kojim je uvjetima Adams dobio državljanstvo niti kakav je njegov konkretan doprinos Albaniji.
Nakon davanja biometrijskih podataka, Adams se pojavio na Summitu dijaspore u Tirani, gdje mu je premijer Rama uručio putovnicu pred okupljenima.
‘Albanci bi rekli da su to očekivali, ali nitko zapravo nije vjerovao da će se dogoditi da bivši gradonačelnik New Yorka postane građanin Tirane i Albanije’, rekao je Rama.
Adams je tom prilikom izjavio: ‘Volim biti Amerikanac, ali danas sam, zahvaljujući vašem premijeru, i Albanac.’