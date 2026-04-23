Misterij u Albaniji: Bivši gradonačelnik New Yorka sada i službeno stanovnik Tirane. Pitanje je - zašto?

Mala općina u glavnom gradu Albanije dobila je novog stanovnika: bivšeg gradonačelnika New Yorka Erica Adamsa, koji je ujedno postao i punopravni državljanin te zemlje. No taj potez otvorio je mnoga pitanja

Adams je privukao međunarodnu pozornost kada je dobio albansko državljanstvo, a sada je otišao korak dalje, službeno prijavivši prebivalište u novoj četvrti te dao otiske prstiju i fotografiju za osobnu iskaznicu i putovnicu. Florian Pullazi, čelnik Administrativne jedinice broj 2 u kojoj Adams sada živi, nije potvrdio hoće li Adams doista boraviti u Tirani niti koji su njegovi motivi za dobivanje državljanstva i putovnice. Ipak, istaknuo je da taj potez odražava ‘duge i snažne veze između New Yorka i albanske zajednice u SAD-u’. U objavi na društvenim mrežama Pullazi je Adamsa opisao kao ‘velikog prijatelja Albanaca’, ‘političara poznatog po radu u javnom interesu’ i ‘bivšeg kapetana njujorške policije’, piše Politico.

Albanska putovnica, koja je prema Henley indeksu putovnica za 2025. godinu rangirana na 43. mjestu u svijetu, omogućuje bezvizni ili pojednostavljeni ulazak u 123 zemlje. Iako Albanija nije članica Europske unije, njezini državljani mogu boraviti u schengenskom prostoru do 90 dana bez vize. Adams kao državljanin može živjeti i raditi u Albaniji, glasati, kupovati poljoprivredno zemljište, koristiti zdravstveni sustav te se kandidirati na lokalnim i nacionalnim izborima. U javnosti su se pojavile špekulacije da bi se Adams mogao kandidirati za gradonačelnika Tirane, budući da je aktualni gradonačelnik Erion Veliaj već više od godinu dana u zatvoru zbog optužbi za korupciju i financijske malverzacije. No osoba bliska Adamsu, koja je govorila anonimno, rekla je da takvi planovi ne postoje te da nije čula ništa o mogućoj kandidaturi, nego da je riječ o poslovnim razlozima. ‘Mislim da ima bolje opcije’, rekla je ta osoba, aludirajući na funkciju gradonačelnika Tirane. Slično je rekla i Alisa Roever, prijateljica Adamsa i voditeljica humanitarne organizacije koju vodi s njegovim bratom, istaknuvši da je kandidatura ‘potpuno isključena’. Više izvora navodi da je potez povezan s poslovnim interesima i dobrim odnosima koje Adams ima u Albaniji. Adams nije odgovorio na upit za komentar. Adams je napustio dužnost krajem 2025. nakon jednog mandata obilježenog korupcijskim skandalima, uključujući optužbe za pogodovanje stranim interesima u zamjenu za mito, poput jeftinih avionskih karata i luksuznih hotelskih smještaja. Optužnica iz 2024. kasnije je odbačena odlukom američkog Ministarstva pravosuđa.