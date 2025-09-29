Iznimno nepopularni gradonačelnik New Yorka odustao od utrke: Favorit je Zohran Mamdani

Aktualni i iznimno nepopularni njujorški gradonačelnik Eric Adams u nedjelju je odustao od utrke za novim mandatom na čelu najvećeg američkog grada.

Adamsovo odustajanje manje od mjesec dana prije izbora u utrci ostavlja 33-godišnjeg Zohrana Mamdanija, pobjednika demokratskih predizbora, te bivšeg guvernera savezne države New York Andrewa Cuoma, demokrata koji je nakon poraza na istim predizborima odlučio postati neovisni kandidat.

Kandidira se i republikanac Curtis Sliwa, no ankete mu daju iznimno male šanse u snažnom demokratskom uporištu.

Adams je teško prikupljao sredstva za svoju kampanju, a ankete su pokazivale da je daleko iza Mamdanija i Cuoma.

Mamdani, koji samoga sebe naziva demokratskim socijalistom, aktualni je gradski vijećnik. Rođen je u Ugandi od roditelja Indijaca. Popularnost je stekao putem društvenih mreža i ima značajnu prednost uoči 4. studenoga.

Bivšem guverneru Cuomu, smatraju analitičari, mogli bi prijeći Adamsovi glasači te oni koji žele spriječiti dolazak 33-godišnjaka indijskog porijekla na čelo Velike Jabuke.

Teatralno odustajanje

Aktualni gradonačelnik je najavio svoje odustajanje u gotovo devet minuta dugoj videosnimci na kojoj silazi niz stepenice uz pjesmu 'My Way' Franka Sinatre, noseći u ruci fotografiju svoje pokojne majke.

„Usprkos svemu što smo postigli, ne mogu nastaviti kampanju za ponovni izbor”, rekao je u tom videu objavljenom na platformi X.

Odbio je podržati nekog drugog kandidata te je najavio da će vladati do kraja mandata 1. siječnja 2026. godine. „Nastavit ću borbu za ovaj grad”.

Mamdani, favorit na nadolazećim izborima, zbog svojih ljevičarskih stavova zabrinjava poslovnu zajednicu New Yorka, američkog i svjetskog financijskog središta, no i neke stranačke kolege.

Njegovi kritičari strahovali su da bi mu rasipanje glasova na Adamsa i Cuoma omogućilo laku pobjedu.