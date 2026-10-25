Marine Le Pen krenula u utrku za Elizejsku palaču: 'Dolazi kraj njihova svijeta'

Le Pen je za mjesto svoje prve kampanje izabrala Orleans, iz kojeg potječe Ivana Orleanska, ratna heroina iz 15. stoljeća koju nacionalisti slave kao simbol patriotizma i suvereniteta.

Dok se Francuska suočava s jednim od najturbulentnijih razdoblja u nekoliko proteklih godina, Le Pen se pozicionirala kao najbolja osoba za rješavanje onoga što je opisala kao gospodarsku, društvenu i sigurnosnu krizu. 'Ne živimo kraj svijeta, nego kraj jednoga svijeta, njihova svijeta', rekla je o svojim političkim konkurentima.

Obraćajući se gomili pristaša, rekla je da je obnova sigurnosti prva dužnost zemlje. Masovni prosvjedi zbog troškova života i nejednakosti prošli su tjedan prerasli u pljačku i vandalizam.

Ulični nemiri dali su Le Pen poticaj, dok joj ankete javnog mnijenja objavljene u nedjelju daju između 32 i 33,5 posto potpore ispred najbližeg konkurenta, čelnika krajnje ljevice Jean-Luca Melenchona sa 17 posto potpore, u vrijeme kada se glasači okreću političkim ekstremima.

Ankete pokazuju da će lako pobijediti Melenchona ako se suoče u drugom krugu, koji bi se trebao održati početkom svibnja. Kako bi pokazala optimizam, Le Pen je svoj govor izgradila oko teme nacionalnog 'preporoda'.

Rekla je da Francuska prolazi kroz razdoblje velikih previranja, no da će iz njih izići snažnija ako prihvati njezinu viziju sigurnosti, napretka i obnove. 'Kažemo: 'Bilo je dobro ranije, sutra će biti bolje!' rekla je.

Le Pen je obećala zauzeti čvrst stav po pitanju imigracije, obećala je obnoviti granične kontrole, automatski izbaciti strane kriminalce i suzbiti bande i trgovce drogama.

I sama Le Pen bi mogla kampanju odraditi noseći elektroničku narukvicu oko gležnja, nakon što je osuđena da je pronevjerila sredstva Europskog parlamenta, no podnijela je žalbu na presudu suda.

Kongres je osmišljen kako bi pokazao jedinstvo na vrhu stranke Nacionalno okupljanje, s Jordanom Bardellom kao stranačkim predsjednikom koji je predstavljen kao izbor za premijera Marine le Pen.

Aktivisti Židovske studentske unije prekinuli su Bardellin govor, privukavši pozornost na nedavne optužbe da je u mladosti imao antisemitske izjave, što on niječe.

Le Pen je provela više od 10 godina pokušavajući preobraziti stranku koju je naslijedila od oca Jean-Marie Le Pena 2011. godine, ublažavajući njezin imidž i šireći njezinu privlačnost izvan tradicionalne antimigrantske baze.

Što se tiče Europe, Le Pen nije otišla tako daleko da bi zagovarala francuski izlaz iz Europske unije, no rekla je da bi smanjila utjecaj Bruxellesa, obnovila nacionalnu kontrolu nad granicama i zakonima, te da bi na prvo mjesto stavila francuske interese, izbjegavajući strane ratove.

"Budućnost pripada nama", rekla je prije nego što je povela okupljene koji su mahali zastavama u skupno pjevanje nacionalne himne.