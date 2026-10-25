Beograd na nogama nakon zatvaranja birališta: Građani se okupljaju nedaleko od RIK-a, policija iza ograda

Nakon zatvaranja birališta na parlamentarnim izborima u Srbiji, u središtu Beograda počeli su se okupljati građani koji žele pružiti podršku Studentskoj listi. Kako javlja N1 Srbija, broj okupljenih na raskrižju Ulice kralja Milana i Ulice kneza Miloša, kod lokacije poznate kao London, postupno raste, a nekoliko desetaka metara dalje raspoređeni su pripadnici policije.

Okupljanje je počelo oko 20 sati, neposredno nakon zatvaranja birališta. Prema riječima reportera N1, među okupljenima su uglavnom pristaše Studentske liste, a atmosfera je zasad mirna.

Posebnu pozornost privukli su vozači koji prolaze raskrižjem. Oni trubljenjem pozdravljaju okupljene građane, a ljudi im uzvraćaju pozdravima. Na snimci koju je objavio Insajder vidi se i kako dio okupljenih podiže tri prsta.

Policija iza metalnih ograda

Nekoliko desetaka metara od mjesta okupljanja, s druge strane metalne ograde postavljene tijekom poslijepodneva u Ulici kralja Milana, nalaze se pripadnici Policijske brigade.

Reporter N1 navodi da su policajci spustili zaštitne kacige te da u trenutku njegova javljanja nije bilo naznaka potrebe za intervencijom.

Ulica kralja Milana tijekom dana bila je zatvorena za promet, a na području oko Republičkog izbornog povjerenstva i Predsjedništva Srbije raspoređene su dodatne policijske snage.