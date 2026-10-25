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čekaju se rezultati

Beograd na nogama nakon zatvaranja birališta: Građani se okupljaju nedaleko od RIK-a, policija iza ograda

D.B.

25.10.2026 u 21:33

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: N1
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U središtu Beograda raste broj građana okupljenih u znak podrške Studentskoj listi. Vozači ih pozdravljaju trubljenjem, dok svega nekoliko desetaka metara dalje stoje pripadnici policije. Okupljeni iščekuju prve izborne rezultate.

Nakon zatvaranja birališta na parlamentarnim izborima u Srbiji, u središtu Beograda počeli su se okupljati građani koji žele pružiti podršku Studentskoj listi. Kako javlja N1 Srbija, broj okupljenih na raskrižju Ulice kralja Milana i Ulice kneza Miloša, kod lokacije poznate kao London, postupno raste, a nekoliko desetaka metara dalje raspoređeni su pripadnici policije.

Okupljanje je počelo oko 20 sati, neposredno nakon zatvaranja birališta. Prema riječima reportera N1, među okupljenima su uglavnom pristaše Studentske liste, a atmosfera je zasad mirna.

Posebnu pozornost privukli su vozači koji prolaze raskrižjem. Oni trubljenjem pozdravljaju okupljene građane, a ljudi im uzvraćaju pozdravima. Na snimci koju je objavio Insajder vidi se i kako dio okupljenih podiže tri prsta.

Policija iza metalnih ograda

Nekoliko desetaka metara od mjesta okupljanja, s druge strane metalne ograde postavljene tijekom poslijepodneva u Ulici kralja Milana, nalaze se pripadnici Policijske brigade.

Reporter N1 navodi da su policajci spustili zaštitne kacige te da u trenutku njegova javljanja nije bilo naznaka potrebe za intervencijom.

Ulica kralja Milana tijekom dana bila je zatvorena za promet, a na području oko Republičkog izbornog povjerenstva i Predsjedništva Srbije raspoređene su dodatne policijske snage.

Ranije su vlasnici pojedinih poslovnih prostora u istoj ulici počeli postavljati drvene ploče na izloge, očito nastojeći spriječiti moguću štetu u slučaju nereda.

Ipak, zasad nema potvrde da je na okupljanju kod Londona došlo do sukoba između građana i policije.

Čekaju prve izborne rezultate

Prema izvještaju N1, okupljeni građani kažu da su došli kako bi zajedno dočekali izborne rezultate. Izražavaju uvjerenje da će vijesti biti povoljne za Studentsku listu, kojoj su odlučili pružiti podršku.

Okupljanje se odvija nakon izbornog dana obilježenog velikom izlaznošću, prijavama nepravilnosti i nizom incidenata u različitim dijelovima Srbije.

Izborne komisije nakon zatvaranja birališta počele su prebrojavati glasove, a tijekom večeri očekuju se prve procjene rezultata i reakcije glavnih političkih aktera.

Dok se u izbornim stožerima čekaju brojke, dio Beograđana odlučio je izbornu noć provesti na ulici.

Hoće li okupljanje kod Londona prerasti u veći skup, zasad nije poznato. Prema posljednjem izvještaju N1, broj građana nastavlja rasti, a atmosfera je mirna.

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