Macron nakon strašnog napada kod Pariza: 'Ovo je prijelomni trenutak'

'Ono što se dogodilo danas, kažem vam, prijelomni je trenutak, jer p rvi put imamo teroristički napad koji je bio planiran s ciljem da se ubiju naši sunarodnjaci, naša djeca, na temelju njihove boje kože ili religije', rekao je Macron novinarima.

Do pucnjave je došlo ranije u petak kad je napadač otvorio vatru iz automatskog oružja na benzinskoj postaji, medicinskom centru i dječjem igralištu u Trappesu u predgrađu Pariza. nDužnosnici kažu da je 39-godišnji sumnjivac, kojeg su imenovali kao Kevina T., uhićen.

Do pucnjave je došlo u vrlo napetoj atmosferi u Francuskoj, nakon što su prošle subote nacionalni prosvjedi postali nasilni, uoči novih prosvjeda koji su najavljeni za predstojeći vikend. Neki krajnje desni političari okrivili su imigraciju za pljačku i vandalizam u brojnim francuskim gradovima 17. listopada. Ured tužitelja za protuterorizam, poznat kao PNAT, službeno je otvorio istragu incidenta u petak.

Gradonačelnik Trappesa, Ali Rabeh čiji su roditelji porijeklom iz Maroka, rekao je da je pucnjava bila 'rasistička' i 'islamofobna'. "Ljudi koji su danas bili meta su lako mogli biti moja majka, moja braća ili moje šogorice', rekao je Rabeh. Pozvao je na kolektivnu osudu retorike koja 'ideološki naoružava one koji su u stanju provesti takva djela'.

Nicolas Dainville, gradonačelnik obližnjeg grada La Verriere, ‌rekao je da je osumnjičeni 'europski tip'. Rabeh je rekao da su dvije žrtve afričkog i sjevernoafričkog porijekla, ne navodeći pojedinosti o drugima.