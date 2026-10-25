Studenti se prvi put oglasili nakon Vučićeva priznanja poraza: Pogledajte što su objavili

Studentski pokret tako je reagirao na Vučićevo priznanje da je Srpska napredna stranka (SNS) izgubila izbore, dok je studentska lista, prema procjenama koje je sam iznio, osvojila dovoljno mandata za samostalnu većinu u parlamentu.

'Želim vas obavijestiti da je na temelju stratificiranog uzorka jasno da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista. Imat će između 135 i 140 mandata, a mi oko 105', izjavio je Vučić u izbornom stožeru SNS-a.

Od studentskih prosvjeda do izborne pobjede prema prvim procjenama

Poruka 'Srbija je slobodna' dolazi gotovo dvije godine nakon početka studentskih prosvjeda potaknutih tragedijom na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi.

Prosvjedi su postupno prerasli u širok društveni pokret koji je zahtijevao odgovornost institucija, borbu protiv korupcije i političke promjene. Studenti su organizirali masovna okupljanja, blokade fakulteta i prosvjedne šetnje, a potom su odlučili sudjelovati na parlamentarnim izborima.

Njihov politički nastup razlikovao se od tradicionalnih oporbenih stranaka. Pokret je djelovao bez jednog istaknutog vođe, a na izbornoj listi okupio je sveučilišne profesore, stručnjake i druge predstavnike društvenog života.

Ako se Vučićeve procjene potvrde, studentska lista imat će između 135 i 140 zastupnika u Narodnoj skupštini, koja ima ukupno 250 mjesta. Za parlamentarnu većinu potrebno je najmanje 126 mandata.

Konačne rezultate izbora tek treba službeno potvrditi Republička izborna komisija, no Vučićevo priznanje poraza i prva reakcija studenata već su obilježili izbornu večer u Srbiji.