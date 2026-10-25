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poraz vučića

Studenti se prvi put oglasili nakon Vučićeva priznanja poraza: Pogledajte što su objavili

S.Č.

25.10.2026 u 21:50

Studenti u Srbiji, doček
Studenti u Srbiji, doček Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram / Nova.rs
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Nakon što je Aleksandar Vučić priznao poraz svoje liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, prvi put nakon njegova obraćanja oglasili su se i studenti. Njihova poruka bila je kratka, ali snažna: 'Srbija je slobodna.'

Studentski pokret tako je reagirao na Vučićevo priznanje da je Srpska napredna stranka (SNS) izgubila izbore, dok je studentska lista, prema procjenama koje je sam iznio, osvojila dovoljno mandata za samostalnu većinu u parlamentu.

U Srbiji slavlje nakon objave rezultata izbora Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

'Želim vas obavijestiti da je na temelju stratificiranog uzorka jasno da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista. Imat će između 135 i 140 mandata, a mi oko 105', izjavio je Vučić u izbornom stožeru SNS-a.

Prema njegovim procjenama, studentska lista osvojila je oko 2,2 milijuna glasova, a lista okupljena oko SNS-a približno 1,72 milijuna.

Od studentskih prosvjeda do izborne pobjede prema prvim procjenama

Poruka 'Srbija je slobodna' dolazi gotovo dvije godine nakon početka studentskih prosvjeda potaknutih tragedijom na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi.

Prosvjedi su postupno prerasli u širok društveni pokret koji je zahtijevao odgovornost institucija, borbu protiv korupcije i političke promjene. Studenti su organizirali masovna okupljanja, blokade fakulteta i prosvjedne šetnje, a potom su odlučili sudjelovati na parlamentarnim izborima.

Njihov politički nastup razlikovao se od tradicionalnih oporbenih stranaka. Pokret je djelovao bez jednog istaknutog vođe, a na izbornoj listi okupio je sveučilišne profesore, stručnjake i druge predstavnike društvenog života.

Ako se Vučićeve procjene potvrde, studentska lista imat će između 135 i 140 zastupnika u Narodnoj skupštini, koja ima ukupno 250 mjesta. Za parlamentarnu većinu potrebno je najmanje 126 mandata.

Konačne rezultate izbora tek treba službeno potvrditi Republička izborna komisija, no Vučićevo priznanje poraza i prva reakcija studenata već su obilježili izbornu večer u Srbiji.

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