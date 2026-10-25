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Bugarska bira predsjednika: Izlazne ankete pokazale neočekivano tijesnu utrku

L. Š. / Hina

25.10.2026 u 20:34

Iliana Jotova
Iliana Jotova Izvor: EPA / Autor: BORISLAV TROSHEV
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Aktualna bugarska predsjednica Iliana Jotova osvojila je neznatnu prednost u prvom krugu predsjedničkih izbora u Bugarskoj u nedjelju ispred bivšeg privremenog premijera Andreja Gjurova, pokazale su izlazne ankete

Ankete pokazuju da je Jotova dobila između 35 i 36,5 posto glasova, a Gjurov između 32,2 i 32,5 posto. Razlika između dvaju kandidata znatno je manja nego što su pokazivale predizborne ankete, prema kojima se Jotovoj predviđalo više od 40 posto glasova, a Gjurovu nešto više od 28 posto.

Ako se tvrdnje anketa potvrde službenim rezultatima, njih će se dvoje sučeliti u drugom krugu izbora 1. studenoga. Jotova zagovara dijalog s Moskvom, dok Gjurova podupire prozapadna oporba. Bugari su birali novog predsjednika između 27 kandidata.

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Predsjednička je funkcija uglavnom ceremonijalna, no izbori su dobili na važnosti nakon niza napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove uz bugarsku obalu Crnog mora, u kojima je poginulo dvadesetak pomoraca iz različitih zemalja. Ti su napadi izazvali niz osuda međunarodne zajednice, ali i zabrinutost zbog širenja rusko-ukrajinskog rata. Bugarska vlada stoga je zatražila pomoć NATO saveznika radi jačanja pomorske sigurnosti.

Oba vodeća predsjednička kandidata osudila su te napade. Andrej Gjurov, koji je ove godine privremeno obnašao dužnost premijera,⁠ uživa podršku prozapadnih, reformskih stranaka. Otvoreno podržava Ukrajinu, a kao premijer je s Kijevom potpisao sporazum o sigurnosnoj suradnji.

Iliana Jotova bila je potpredsjednica zemlje, a dužnost predsjednice obnaša od siječnja kada je Rumen Radev podnio ostavku kako bi se natjecao na parlamentarnim izborima. Na tim je izborima Radev odnio pobjedu, a politički analitičari smatraju ga bliskim Kremlju.

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