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Brutalna poruka slovenske europarlamentarke: 'Vučiću, svijet vas promatra. Dosta je bilo!'

S.Č.

25.10.2026 u 20:34

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL
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'Vučiću, svijet vas promatra.' Tom je izravnom porukom slovenska europarlamentarka Irena Joveva upozorila Aleksandra Vučića na sve brojnije prijave izbornih nepravilnosti i mogućnost nasilja u Srbiji. Oglasila se u trenutku zatvaranja birališta, dok zemlja iščekuje prve rezultate izbora na kojima se vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) suočava sa studentskim pokretom.

Joveva je na društvenoj mreži X objavila upozorenje u kojem je spomenula moguće nasilje povezano s vladajućom strankom, naglasivši da međunarodna zajednica prati razvoj događaja.

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'Dok se birališta u Srbiji zatvaraju, sve su učestalija upozorenja o mogućem nasilju koje bi mogao organizirati SNS, uz izvještaje o izbornim nepravilnostima', napisala je slovenska zastupnica u Europskom parlamentu.

Zatim je uputila izravnu poruku Vučiću.

'Aleksandre Vučiću, svijet vas promatra. Nemojte diplomatsku suzdržanost zamijeniti spremnošću da se okrene glava na drugu stranu. Dosta je bilo. Bez prijetnji. Bez nasilnika. Bez nekažnjivosti', poručila je Joveva.

Riječ je o njezinu javnom upozorenju, a ne o službenom stajalištu Europskog parlamenta. Također, njezini navodi o mogućem organiziranju nasilja od strane SNS-a predstavljaju upozorenje, a ne dokaz da je vladajuća stranka takvo nasilje organizirala.

Europska unija već izrazila zabrinutost

Jovevina poruka dolazi nakon što je Europska unija tijekom izbornog dana izrazila zabrinutost zbog prijavljenih nasilnih incidenata na biračkim mjestima.

Veleposlanik EU-a u Srbiji Andreas von Beckerath poručio je da građani moraju moći ostvariti svoje biračko pravo u mirnom i sigurnom okruženju. Pozvao je sve sudionike izbornog procesa na odgovorno ponašanje i suzdržavanje od nasilja i provokacija, a nadležne institucije da zajamče sigurnost.

Tijekom dana iz različitih dijelova Srbije stizale su prijave sukoba, prijetnji izbornim promatračima i drugih nepravilnosti. Dio incidenata zabilježili su novinari i promatrači, dok okolnosti drugih prijavljenih događaja još nisu službeno razjašnjene.

Europski parlament sudjeluje u međunarodnoj promatračkoj misiji koja nadzire izbore u Srbiji. Sedmero europarlamentaraca pridružilo se misiji Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a preliminarni nalazi međunarodnih promatrača trebali bi biti predstavljeni u ponedjeljak.

Srbija čeka prve rezultate

Birališta su zatvorena u 20 sati, uz mogućnost da glasaju svi birači koji su se u tom trenutku zatekli u redu.

Izborni dan obilježila je iznimno visoka izlaznost. Prema procjeni organizacija CeSID i Ipsos, do 19 sati glasalo je 67,6 posto birača, znatno više nego na prethodnim parlamentarnim izborima.

Na izborima se odlučuje o 250 mjesta u Narodnoj skupštini, a za parlamentarnu većinu potrebno je najmanje 126 mandata.

Dok se čekaju prve projekcije rezultata, međunarodni promatrači i europski dužnosnici pozivaju na miran završetak izbornog procesa i poštovanje demokratskih pravila.

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