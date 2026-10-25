Američki kongresnik poslao ozbiljno upozorenje zbog izbora u Srbiji: 'Strah me nasilja vlasti nad građanima'

'Dok građani Srbije izlaze na birališta u povijesno velikom broju, duboko sam zabrinut zbog izvještaja da se vlast možda priprema upotrijebiti nasilje protiv građana kako bi omela izborni proces. Takvi napadi potpuno su neprihvatljivi. Pozivam Srbiju da sačuva mir', poručio je Wilson.

Wilson , dugogodišnji republikanski zastupnik u američkom Kongresu, oglasio se na društvenoj mreži X tijekom izbornog dana, u trenutku kada su iz različitih dijelova Srbije pristizale informacije o sukobima i pritiscima na birače.

Wilsonove riječi pritom treba promatrati kao upozorenje temeljeno na informacijama o mogućem nasilju, a ne kao potvrdu da su srbijanske vlasti donijele odluku o njegovoj uporabi.

Njegova je objava privukla pozornost i međunarodnih medija. Guardian ju je izdvojio u svojem praćenju izbora, uz reakciju veleposlanika Europske unije u Srbiji Andreasa von Beckeratha, koji je također izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenih nasilnih incidenata.

As the Serbian people take to the polls in historic numbers, I am deeply concerned by reports that the government is potentially preparing to use violence against citizens aimed at obstructing the voting process. Such attacks are totally unacceptable. I urge Serbia to remain peaceful!

Već je tražio sankcije osobama povezanim s Vučićem

Wilson nije prvi put javno kritizirao političke prilike u Srbiji. Republikanski kongresnik i ranije je upozoravao na stanje demokracije, izborne uvjete i pritiske na studente i aktiviste.

Sredinom listopada obratio se američkom državnom tajniku Marcu Rubiju, zatraživši uvođenje sankcija protiv četvorice srbijanskih poslovnih ljudi koje smatra bliskima vlasti Aleksandra Vučića.

Riječ je o Željku Mitroviću, vlasniku televizije Pink, Davoru Macuri te Ivanu Bošnjaku i Stojanu Vujku iz kompanije Millennium Team.

Wilson je predložio mjere koje bi uključivale zabranu putovanja u Sjedinjene Američke Države i ograničenja pristupa američkom financijskom sustavu. Njegov zahtjev, međutim, ne znači da su sankcije uvedene.

U ranijim javnim istupima upozoravao je i na navode o nadzoru aktivista te potrebu osiguravanja slobodnih i poštenih izbora.

Izborni dan obilježile prijave nasilja

Wilsonovo upozorenje dolazi nakon niza incidenata prijavljenih tijekom glasanja u Srbiji.

Izborni promatrači i lokalni mediji izvijestili su o sukobima u blizini biračkih mjesta, prijetnjama i mogućim pritiscima na birače. U pojedinim slučajevima intervenirala je policija, dok okolnosti dijela prijavljenih događaja još nisu službeno razjašnjene.

Američka agencija Associated Press izvijestila je i o raspoređivanju policije u opremi za razbijanje demonstracija u središtu Beograda, u blizini sjedišta Republičke izborne komisije.

Veleposlanik Europske unije Andreas von Beckerath pozvao je sve sudionike izbornog procesa na smirenost, odgovorno ponašanje i suzdržavanje od nasilja i provokacija.

Izbori u Srbiji održani su uz iznimno velik odaziv birača, a glavna politička utakmica vodi se između vladajuće Srpske napredne stranke i studentskog pokreta nastalog nakon masovnih prosvjeda.

Dok se čekaju rezultati, pozornost domaćih i međunarodnih promatrača usmjerena je i na sigurnost građana te regularnost završetka izbornog procesa.