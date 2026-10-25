Veliko slavlje u stožeru Studentske liste nakon Vučićeva priznanja poraza: 'Nikad više tirani!'

Studenti i kandidati dočekali su vijest uz glazbu i povike 'Pobjeda, pumpaj, pumpaj!', a potom su se okupljenima obratili predstavnici liste.

Atmosfera u izbornom stožeru Studentske liste bila je slavljenička nakon Vučićeva obraćanja u kojem je priopćio da je SNS izgubio izbore.

Okupljeni studenti i kandidati slavili su uz glazbu, a njihovo obraćanje započelo je uzvicima 'Pobjeda, pumpaj, pumpaj!'

Potom se okupljenima obratio Ilija Srdanović, prvi kandidat na Studentskoj listi.

'Nikad više tirani u našoj zemlji', poručio je Srdanović.