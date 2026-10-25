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POBJEDA STUDENATA

Veliko slavlje u stožeru Studentske liste nakon Vučićeva priznanja poraza: 'Nikad više tirani!'

A.H.

25.10.2026 u 21:51

Studentska lista
Studentska lista Izvor: Screenshot / Autor: Studentska lista
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Nakon što je Aleksandar Vučić priznao poraz Srpske napredne stranke (SNS) na parlamentarnim izborima u Srbiji, u stožeru Studentske liste počelo je veliko slavlje.

Studenti i kandidati dočekali su vijest uz glazbu i povike 'Pobjeda, pumpaj, pumpaj!', a potom su se okupljenima obratili predstavnici liste.

Atmosfera u izbornom stožeru Studentske liste bila je slavljenička nakon Vučićeva obraćanja u kojem je priopćio da je SNS izgubio izbore.

Okupljeni studenti i kandidati slavili su uz glazbu, a njihovo obraćanje započelo je uzvicima 'Pobjeda, pumpaj, pumpaj!'

Potom se okupljenima obratio Ilija Srdanović, prvi kandidat na Studentskoj listi.

'Nikad više tirani u našoj zemlji', poručio je Srdanović.

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'Ponosan sam. Očekivao sam ovako uvjerljivu pobjedu'

Među onima koji su komentirali izborni rasplet bio je i profesor Dejan Šoškić.

On je u izjavi za Nova.rs iz izbornog stožera Studentske liste izrazio zadovoljstvo rezultatom.

'Ponosan sam. Hvala svima. Očekivao sam ovako uvjerljivu pobjedu', rekao je Šoškić.

Slavlje Studentske liste uslijedilo je nakon izbornog dana obilježenog iznimno velikom izlaznošću birača. Na birališta je izašlo više od 70 posto onih s pravom glasa. Studentska lista imat će većinu u parlamentu.

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