Francuska i Italija imaju veliki problem sa sirevima

Suše i toplinski valovi koji su poharali Europu doveli su do ublažavanja strogih pravila proizvodnje nekih od najpoznatijih francuskih sireva. Comté, Beaufort i Abondance, sirevi od mlijeka krava koje pasu na planinama i nose oznaku zaštićenog izvornog podrijetla, našli su u problemima zbog nedostatka prikladnih pašnjaka. Zato je farmerima privremeno dopušteno promijeniti prehranu krava, javlja Politico.

A problemi sa sirom ne muče samo Francusku.