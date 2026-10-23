iz dolina i s planina

Francuska i Italija imaju veliki problem sa sirevima

V. B.

23.10.2026 u 21:46

Sirana
Sirana Izvor: EPA / Autor: ELISABETTA BARACCHI
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Suše i toplinski valovi u Francuskoj prisilili su vlasti da ublaže pravila proizvodnje poznatih sireva, dok je štrajk kamiondžija u Italiji, potaknut skokom cijena goriva zbog rata u Iranu, zaustavio prijevoz bivoljeg mlijeka i ugrozio proizvodnju mozzarelle vrijedne milijune eura

Suše i toplinski valovi koji su poharali Europu doveli su do ublažavanja strogih pravila proizvodnje nekih od najpoznatijih francuskih sireva. Comté, Beaufort i Abondance, sirevi od mlijeka krava koje pasu na planinama i nose oznaku zaštićenog izvornog podrijetla, našli su u problemima zbog nedostatka prikladnih pašnjaka. Zato je farmerima privremeno dopušteno promijeniti prehranu krava, javlja Politico.

A problemi sa sirom ne muče samo Francusku.

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Štrajk vozača kamiona izazvao je kaos u proizvodnji mozzarelle od bivoljeg mlijeka. Zbog rata u Iranu cijena goriva naglo je porasla, pa su kamiondžije zaustavile svoja vozila uz cestu. Bivolje mlijeko zato ne može stići do mljekara u okolici Napulja, a sir do kupaca.

U samo 24 sata izgubljeno je oko tri milijuna eura te sirne, mliječne divote. Problem je u tome što su bivoli poznati kao nerazumna bića koja treba musti bez obzira na to rade li mljekare ili ne, a stroga pravila proizvodnje nalažu da se njihovo mlijeko u mozzarellu preradi u roku od 60 sati.

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