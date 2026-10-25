Vučić priznao poraz, a pogledajte što objavljuju njemu naklonjeni mediji: Jedni priznaju pobjedu studenata, drugi imaju drukčiju priču

Aleksandar Vučić priznao je poraz na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, a vijest koja je odjeknula regijom i svijetom izazvala je zanimljive reakcije medija koji su godinama bili izrazito naklonjeni njegovoj politici. Dok su jedni odmah prenijeli priznanje poraza i pobjedu Studentske liste, drugi su nastavili isticati ranije izjave i djelomične izborne rezultate koji su pokazivali sasvim drukčiju sliku.

Vučić je iz izbornog stožera Srpske napredne stranke u nedjelju navečer poručio da njegova lista, prema procjeni na temelju stratificiranog uzorka, nije osvojila većinu.

'Jasno je da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista', izjavio je Vučić.

Prema njegovoj procjeni, Studentska lista mogla bi osvojiti približno 135 zastupničkih mjesta, dok bi SNS imao oko 105. Pritom je naglasio da konačni rezultati još nisu poznati.

No posebno je zanimljivo pogledati kako su vijest o porazu čovjeka koji je više od desetljeća dominirao srbijanskom politikom dočekali mediji koji su mu pružali snažnu podršku.

Jedni priznaju poraz, drugi ističu početne brojke

Kurir je vijest o Vučićevu obraćanju prenio izravno, naglašavajući da je priznao pobjedu Studentske liste. Sličan pristup imao je i Blic, koji je u naslov izdvojio njegovu rečenicu da je SNS izgubio izbore.

Istodobno su Pink i Alo tijekom izborne večeri objavljivali prve podatke Republičkog izbornog povjerenstva, prema kojima je Vučićeva lista imala prednost.

Alo je tako istaknuo da SNS osvaja 54,21 posto, a Studentska lista 36,85 posto glasova.

Međutim, riječ je bila o rezultatima sa samo 203 obrađena biračka mjesta, od ukupno 8392, odnosno o manje od tri posto svih birališta. Takav početni uzorak nije nužno reprezentativan za konačan rezultat, zbog čega ga ne treba izjednačavati s procjenom ukupne raspodjele zastupničkih mjesta.

Upravo je ta razlika stvorila naizgled proturječnu sliku izborne noći: dok je Vučić već govorio o porazu, na dijelu portala još su bili istaknuti rezultati prema kojima je njegova stranka uvjerljivo vodila.

To samo po sebi ne znači da su mediji svjesno prikrivali poraz, nego da su u istom trenutku objavljivali različite vrste izbornih podataka.

Informer isticao Vučićeve 'moćne riječi'

Posebno zanimljivo bilo je izvještavanje Informera, tabloida čiji je glavni urednik Dragan J. Vučićević jedan od najglasnijih medijskih zagovornika Vučićeve politike. Informer je uobjavio članak pod naslovom 'Moćne reči Aleksandra Vučića nakon glasanja: Volja naroda je volja Boga!'

U njemu je prenesena Vučićeva izjava koju je dao ranije tijekom dana, kada je poručio da će prihvatiti izbornu volju građana, neovisno o tome pobijedi li ili izgubi.

'Volja naroda je volja Boga', rekao je Vučić nakon glasanja.

Isti portal tijekom dana objavljivao je i tekstove s oštrim porukama političkim protivnicima, koje redovito naziva 'blokaderima'. U jednom od njih Vučićević je odbacivao tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama da bi Vučić u slučaju poraza mogao napustiti Srbiju.

Takva retorika bila je prepoznatljivo obilježje Informerova izvještavanja tijekom izborne kampanje, a nakon objave rezultata posebno će biti zanimljivo pratiti hoće li se i kako promijeniti.

Alo prenosi i Vučićeve oštre poruke protivnicima

Za razliku od medija koji su u prvi plan stavili isključivo izborni rezultat, Alo je nakon Vučićeva obraćanja istaknuo njegove poruke političkim protivnicima.

U naslovu jednog od tekstova prenesene su njegove riječi 'Pobedićemo ovo zlo brže nego što misle', uz tvrdnju da će nova vlast uvesti sankcije Rusiji već tijekom proljeća. Riječ je o Vučićevim političkim tvrdnjama i predviđanjima, a ne o potvrđenim planovima buduće vlasti.

Time se već tijekom prve večeri nakon priznanja poraza otvorilo novo pitanje: Kako će SNS i mediji koji su ga podržavali nastaviti političko djelovanje nakon što je Vučić najavio prelazak u oporbu?

Politički preokret koji će promijeniti i medijsku scenu?

Pobjeda Studentske liste, ako je potvrde službeni rezultati, označit će jedan od najvećih političkih preokreta u Srbiji u posljednjih nekoliko desetljeća.

Godinama su organizacije za praćenje medijskih sloboda upozoravale na neravnomjernu zastupljenost političkih aktera i snažnu povezanost dijela medija s vladajućom strankom.

Sada se otvara pitanje kako će se medijska scena prilagoditi mogućoj promjeni vlasti, osobito televizije i tabloidi koji su dosad snažno podržavali SNS.

Zanimljive razlike u izvještavanju tijekom izborne noći pokazuju da će se politička borba nastaviti i nakon prebrojavanja glasova. Jer dok Vučić priznaje da je izgubio izbore, već je jasno da se politička rasprava u Srbiji ne završava njegovim priznanjem poraza. Naprotiv, tek počinje novo poglavlje.