Vučiću stiglo ozbiljno upozorenje, protiv njega pokrenuta velika diplomatska akcija?: 'Ne igraj se'

Dok Srbija iščekuje rasplet parlamentarnih izbora, iz oporbenih redova stigla je tvrdnja o ozbiljnoj diplomatskoj aktivnosti usmjerenoj prema Aleksandru Vučiću. Borko Stefanović, zamjenik predsjednika Stranke slobode i pravde (SSP), poručio je da međunarodni diplomatski kontakti imaju za cilj spriječiti moguće nasilje i upozoriti Vučića da ne pokušava ugroziti izbornu volju građana.
Stefanović je poruku objavio na društvenoj mreži X tijekom izbornog dana, a prenijela ju je Nova.rs. U njoj se izravno obratio Vučiću, pozivajući ga da prihvati eventualni poraz i mirno se povuče.
'Ozbiljna je diplomatska aktivnost prema Vučiću kako se ne bi igrao i pokušao izazvati zlo i nasilje u Srbiji', napisao je Stefanović.
Potom je uputio još izravniju poruku.
'Vučiću, prihvati poraz i mirno se povuci. Svako nasilje i svako gaženje volje i prava građana Srbije jest i bit će samo tvoja odgovornost.'
Objavu je zaključio riječima: 'Jedan čovjek nikad sreće nemao, ali Srbija će poštovati volju svojih građana.'
Stefanović pritom nije naveo koje su države ili međunarodni dužnosnici uključeni u diplomatske aktivnosti koje spominje, niti je iznio pojedinosti o mogućim kontaktima s Vučićem. Njegove tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene.
Upozorenja stižu i iz inozemstva
Stefanovićeva poruka dolazi u vrijeme pojačane međunarodne pozornosti prema izborima u Srbiji, tijekom kojih su zabilježeni i brojni prijavljeni incidenti.
Američki republikanski kongresnik Joe Wilson izrazio je zabrinutost zbog izvještaja prema kojima bi srbijanske vlasti mogle upotrijebiti nasilje nad građanima kako bi ometale izborni proces.
Wilson je takvu mogućnost nazvao neprihvatljivom te pozvao na očuvanje mira. Njegova izjava predstavlja upozorenje, a ne potvrdu da su vlasti pripremale nasilje.
Oglasila se i slovenska europarlamentarka Irena Joveva, koja je Vučiću poručila da međunarodna zajednica prati događaje u Srbiji i upozorila na prijave nepravilnosti te mogućnost nasilja.
Zabrinutost zbog incidenata izrazio je i veleposlanik Europske unije u Srbiji Andreas von Beckerath, pozvavši sve sudionike izbornog procesa na smirenost i suzdržavanje od provokacija.
Ipak, nijedna od tih javnih izjava sama po sebi ne potvrđuje Stefanovićevu tvrdnju o koordiniranoj diplomatskoj aktivnosti prema Vučiću.
Stefanović se ranije otvoreno svrstao uz studentsku listu
Stefanović je jedan od istaknutih srbijanskih oporbenih političara, a uoči izbora javno je kritizirao odluku dijela oporbe da na izbore izađe odvojeno od studentske liste.
Početkom listopada povukao se s liste 'Europska Srbija', ocijenivši da bi oporbene stranke trebale podržati studentski pokret umjesto da međusobno dijele glasove.
Njegova današnja poruka stoga dolazi od političara koji je već javno zauzeo stranu u izbornoj utrci.
Izbori u Srbiji održavaju se nakon gotovo dvije godine studentskih prosvjeda, pokrenutih poslije tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine.
Dok se čekaju službeni rezultati i raspodjela 250 zastupničkih mjesta, pozornost je usmjerena i na reakcije političkih aktera te međunarodne zajednice.
Stefanovićeva tvrdnja o diplomatskim kontaktima zasad ostaje nepotvrđena, ali njegova poruka pokazuje koliko je pitanje mirnog prihvaćanja izbornih rezultata prisutno u javnim istupima srbijanske oporbe.