Vučiću stiglo ozbiljno upozorenje, protiv njega pokrenuta velika diplomatska akcija?: 'Ne igraj se'

Dok Srbija iščekuje rasplet parlamentarnih izbora, iz oporbenih redova stigla je tvrdnja o ozbiljnoj diplomatskoj aktivnosti usmjerenoj prema Aleksandru Vučiću. Borko Stefanović, zamjenik predsjednika Stranke slobode i pravde (SSP), poručio je da međunarodni diplomatski kontakti imaju za cilj spriječiti moguće nasilje i upozoriti Vučića da ne pokušava ugroziti izbornu volju građana.

Stefanović je poruku objavio na društvenoj mreži X tijekom izbornog dana, a prenijela ju je Nova.rs. U njoj se izravno obratio Vučiću, pozivajući ga da prihvati eventualni poraz i mirno se povuče.

'Ozbiljna je diplomatska aktivnost prema Vučiću kako se ne bi igrao i pokušao izazvati zlo i nasilje u Srbiji', napisao je Stefanović. Potom je uputio još izravniju poruku. 'Vučiću, prihvati poraz i mirno se povuci. Svako nasilje i svako gaženje volje i prava građana Srbije jest i bit će samo tvoja odgovornost.' Objavu je zaključio riječima: 'Jedan čovjek nikad sreće nemao, ali Srbija će poštovati volju svojih građana.' Stefanović pritom nije naveo koje su države ili međunarodni dužnosnici uključeni u diplomatske aktivnosti koje spominje, niti je iznio pojedinosti o mogućim kontaktima s Vučićem. Njegove tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene.

Ozbiljna je diplomatska aktivnost prema Vučiću da se ne igra i ne pokušava da napravi zlo i nasilje u Srbiji. Vučiću, prihvati poraz i mirno se povuci. Svako nasilje i svako gaženje volje i prava građana Srbije jeste i biće samo tvoja odgovornost. Jedan čovek nikad sreću nemao, ali Srbija će poštovati volju svojih građana. — Borko Stefanović (@BorkoStef) October 25, 2026