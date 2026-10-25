Birališta zatvorena, građani se okupljaju diljem Srbije: Studenti pozvali na zaštitu glasačkih kutija

Biračka mjesta na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji zatvorena su u 20 sati, a studenti u blokadi i građanski zborovi pozvali su građane da se okupe ispred birališta kako bi zaštitili izbornu volju

Nakon zatvaranja birališta u Srbiji počelo je prebrojavanje glasova, a Studenti u blokadi i građanski zborovi pozvali su građane da se okupe ispred biračkih mjesta kako bi pružili podršku izbornim kontrolorima i nadzirali završetak izbornog procesa. Građanski zborovi putem društvenih mreža pozivaju stanovnike da dođu do biračkih mjesta u svojim naseljima te da se organiziraju u manje skupine kako bi pokrili što više lokacija. Ističu da im je cilj spriječiti moguće nepravilnosti i zaštititi izborni materijal, navodi Nova.rs.

Građani se okupljaju ispred birališta Zbor građana Bloka 70 u Beogradu objavio je da je kod pojedinih biračkih mjesta već stigla policija te da se građani raspoređuju kako bi ispred svakog birališta bilo okupljenih.



https://t.co/Nww0eMmJz3 — Blok 70 - Zajednička akcija (@70_blok) October 25, 2026

Slične scene zabilježene su i u Čačku, gdje se nekoliko desetaka građana okupilo već oko 19.30 sati, prije službenog zatvaranja birališta. Kako su rekli agenciji Beta, okupili su se kako bi 'zaštitili studentske kontrolore i izborne kutije'. Građani su se okupili ispred biračkih mjesta u Osnovnoj školi 'Ratko Mitrović' i obližnjem dječjem vrtiću. Neovisni oporbeni vijećnik u Skupštini Čačka i građanski aktivist Pavle Jelesijević pozvao je građane putem Facebooka da se upute prema svojim biračkim mjestima. 'Moraju se zaštititi kontrolori, biračke kutije i izborna volja građana', poručio je Jelesijević. Studenti Fakulteta tehničkih znanosti u Čačku također su pozvali građane da ostanu u svojim mjestima i pruže podršku kontrolorima kako bi, kako navode, svaki glas bio sačuvan. Okupljanja su zabilježena i u Kragujevcu, gdje su građani neposredno prije 20 sati stigli u blizinu biračkih mjesta. Za agenciju Beta izjavili su da žele pružiti podršku do završetka izbornog procesa.

Atmosfera u Beogradu na izborni dan Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+49 Atmosfera u Beogradu na izborni dan Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

U Novom Sadu motociklima će pratiti glasačke kutije Posebna akcija priprema se u Novom Sadu, odakle izvještava tportalov urednik Bojan Stilin. Prema njegovim informacijama, mobilni timovi koji nadziru izvanredne parlamentarne izbore pripremaju se za praćenje transporta glasačkih kutija nakon završetka prebrojavanja glasova. Riječ je o dobro organiziranim i opremljenim promatračima koji planiraju motociklima pratiti vozila koja prevoze izborni materijal prema zbirnim mjestima. Njihov je plan uživo prenositi kretanje vozila kako bi se dokumentirala ruta prijevoza glasačkih kutija i spriječile moguće nepravilnosti.

Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin