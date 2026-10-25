IZBORI U SRBIJI

Vučić priznao poraz, a pogledajte što objavljuju njemu naklonjeni mediji: Jedni priznaju pobjedu studenata, drugi imaju drukčiju priču
Veliko slavlje u stožeru Studentske liste nakon Vučićeva priznanja poraza: 'Nikad više tirani!'
Studenti se prvi put oglasili nakon Vučićeva priznanja poraza: Pogledajte što su objavili
Beograd na nogama nakon zatvaranja birališta: Građani se okupljaju nedaleko od RIK-a, policija iza ograda
Vučiću stiglo ozbiljno upozorenje, protiv njega pokrenuta velika diplomatska akcija?: 'Ne igraj se'
Španjolski El País otkrio zanimljiv zaokret studenata u Srbiji: Evo što su promijenili u borbi protiv Vučića
Slavni engleski klub poslao znakovitu poruku usred izbora u Srbiji: Iza svega stoji poznati srpski milijarder
Birališta zatvorena, građani se okupljaju diljem Srbije: Studenti pozvali na zaštitu glasačkih kutija
Legendarni Dejan Bodiroga obratio se Srbiji: Evo što je poručio iz stožera Studentske liste

velika akcija

Birališta zatvorena, građani se okupljaju diljem Srbije: Studenti pozvali na zaštitu glasačkih kutija

M. Šu.

25.10.2026 u 21:00

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Ryumin / TASS / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Biračka mjesta na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji zatvorena su u 20 sati, a studenti u blokadi i građanski zborovi pozvali su građane da se okupe ispred birališta kako bi zaštitili izbornu volju

Nakon zatvaranja birališta u Srbiji počelo je prebrojavanje glasova, a Studenti u blokadi i građanski zborovi pozvali su građane da se okupe ispred biračkih mjesta kako bi pružili podršku izbornim kontrolorima i nadzirali završetak izbornog procesa.

Građanski zborovi putem društvenih mreža pozivaju stanovnike da dođu do biračkih mjesta u svojim naseljima te da se organiziraju u manje skupine kako bi pokrili što više lokacija. Ističu da im je cilj spriječiti moguće nepravilnosti i zaštititi izborni materijal, navodi Nova.rs.

vezane vijesti

Građani se okupljaju ispred birališta

Zbor građana Bloka 70 u Beogradu objavio je da je kod pojedinih biračkih mjesta već stigla policija te da se građani raspoređuju kako bi ispred svakog birališta bilo okupljenih.

Slične scene zabilježene su i u Čačku, gdje se nekoliko desetaka građana okupilo već oko 19.30 sati, prije službenog zatvaranja birališta. Kako su rekli agenciji Beta, okupili su se kako bi 'zaštitili studentske kontrolore i izborne kutije'.

Građani su se okupili ispred biračkih mjesta u Osnovnoj školi 'Ratko Mitrović' i obližnjem dječjem vrtiću.

Neovisni oporbeni vijećnik u Skupštini Čačka i građanski aktivist Pavle Jelesijević pozvao je građane putem Facebooka da se upute prema svojim biračkim mjestima.

'Moraju se zaštititi kontrolori, biračke kutije i izborna volja građana', poručio je Jelesijević.

Studenti Fakulteta tehničkih znanosti u Čačku također su pozvali građane da ostanu u svojim mjestima i pruže podršku kontrolorima kako bi, kako navode, svaki glas bio sačuvan.

Okupljanja su zabilježena i u Kragujevcu, gdje su građani neposredno prije 20 sati stigli u blizinu biračkih mjesta. Za agenciju Beta izjavili su da žele pružiti podršku do završetka izbornog procesa.

Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
    +49
Atmosfera u Beogradu na izborni dan Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

U Novom Sadu motociklima će pratiti glasačke kutije

Posebna akcija priprema se u Novom Sadu, odakle izvještava tportalov urednik Bojan Stilin. Prema njegovim informacijama, mobilni timovi koji nadziru izvanredne parlamentarne izbore pripremaju se za praćenje transporta glasačkih kutija nakon završetka prebrojavanja glasova.

Riječ je o dobro organiziranim i opremljenim promatračima koji planiraju motociklima pratiti vozila koja prevoze izborni materijal prema zbirnim mjestima. Njihov je plan uživo prenositi kretanje vozila kako bi se dokumentirala ruta prijevoza glasačkih kutija i spriječile moguće nepravilnosti.

Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

Studenti pozvali na mir i dostojanstvo

Studenti u blokadi ranije su poručili da je u završnici izbornog dana najvažnije sačuvati svaki glas. Pozvali su građane da pomognu izbornim kontrolorima, ali su pritom naglasili da sve aktivnosti trebaju proteći mirno i dostojanstveno.

Republička izborna komisija najavila je objavu prvih preliminarnih rezultata oko 21.15 sati.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

VIDEO Krenula objava rezultata izbora u Srbiji. Vučić priznao poraz, pogledajte nevjerojatne scene iz Novog Sada

  • 21:55

    Studenti slave u Novom Sadu, gdje je i naš Bojan Stilin.

  • 21:52

    Iz centra Novog Sada javlja se naš Bojan Stilin: 'Odjekuju sirene, automobili trube po triput, svi kreću prema Trgu slobode gdje se vidi dim baklji, krenulo je slavlje. Oko 2000 ljudi se skupilo, zaplesalo se i kolo. Viču: 'Vučić ode, Vučić ode. Uhapsite Vučića!'

  • 21:40

    ‘Nemamo konačne rezultate. Mnogi će se iznenaditi, a shvatit ćete koliko su neki lagali i što su sve izmislili. Želim vas obavijestiti da je, na temelju stratificiranog uzorka, jasno da smo izgubili ove izbore. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista, koja će imati između 135 i 140 mandata, dok mi imamo oko 105. Nitko drugi nije ušao u skupštinu', kazao je Aleksandar Vučić na početku obraćanja. >>>PROČITAJTE VIŠE
ZBOG 'SIGURNOSTI GRAĐANA'

ZBOG 'SIGURNOSTI GRAĐANA'

Hrvatskim reporterima zabranjen ulazak u Srbiju: 'Pisali ste kritički o vlasti'
PROMJENA STRATEGIJE

PROMJENA STRATEGIJE

Lekcije iz Ukrajine i Irana: Američka vojska priprema radikalan zaokret na Dalekom istoku

najpopularnije

Još vijesti