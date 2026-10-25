Slavni engleski klub poslao znakovitu poruku usred izbora u Srbiji: Iza svega stoji poznati srpski milijarder

Objava je izazvala pozornost srpskih medija, koji su je protumačili kao znak podrške studentskom pokretu. Riječ je o pjesmi 'Himna promena', poznatoj i po stihovima 'Zora rudi, Srbija se budi' , koji su se tijekom prosvjeda povezivali sa zahtjevima za političkim promjenama.

Klub nije objavio izričitu političku izjavu, ali kombinacija fotografije, brojeva i pjesme potaknula je tumačenja da je riječ o poruci podrške studentima.

Southampton je na Instagramu objavio fotografiju Ryana Manninga u dresu s brojem tri, uz simbol pobjedničkog pehara i broj tri. Sama fotografija na prvi pogled djeluje kao uobičajena nogometna objava, no izbor glazbene podloge dao joj je drukčiji kontekst upravo na dan izbora u Srbiji.

Srpski milijarder preuzeo klub 2022. godine

Poveznica Southamptona i Srbije pritom nije slučajna. Iza engleskog kluba stoji Dragan Šolak, srpski poduzetnik i osnivač United Grupe, jedne od najvećih telekomunikacijskih i medijskih grupacija u jugoistočnoj Europi.

Šolak je početkom siječnja 2022. godine, kao glavni investitor londonske grupacije Sport Republic, sudjelovao u preuzimanju 80 posto vlasničkog udjela u Southamptonu od kineskog poduzetnika Gaoa Jishenga.

Vrijednost transakcije iznosila je približno 100 milijuna funti, a Southampton je tada nastupao u engleskoj Premier ligi.

Sport Republic osnovali su danski nogometni stručnjak Rasmus Ankersen i investitor Henrik Kraft, uz Šolaka kao glavnog financijera.

Šolak je u siječnju 2025. preuzeo i funkciju predsjednika Southamptona, nakon odlaska Henrika Krafta s te dužnosti.

Southampton je osnovan 1885. godine i ubraja se među najstarije profesionalne nogometne klubove u Engleskoj. Trenutačno nastupa u Championshipu, drugom razredu engleskog nogometa.

Objava privukla pozornost usred izborne večeri

Objava Southamptona pojavila se na dan parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima se studentski pokret prvi put izravno natječe s vladajućom Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića.

Studentski pokret izrastao je iz prosvjeda pokrenutih nakon tragedije u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora poginulo 16 ljudi.

Tijekom gotovo dvije godine prosvjedi su prerasli u širok društveni pokret koji zahtijeva odgovornost institucija i političke promjene.

Upravo zato objava engleskog kluba, čiji je predsjednik i glavni investitor srpski poduzetnik, nije prošla nezapaženo.

Iako Southampton nije službeno objavio da podržava određenu izbornu listu, odabir pjesme povezane sa studentskim prosvjedima dao je njegovoj objavi posebno značenje u trenutku kada Srbija čeka rezultate izbora.