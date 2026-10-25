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Slavni engleski klub poslao znakovitu poruku usred izbora u Srbiji: Iza svega stoji poznati srpski milijarder

S.Č.

25.10.2026 u 21:01

Dragan Šolak i legendarni Matt Le Tissier
Dragan Šolak i legendarni Matt Le Tissier Izvor: Profimedia / Autor: Mark Enfield/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dok Srbija iščekuje rezultate parlamentarnih izbora, zanimljiva poruka stigla je iz engleskog nogometa. Southampton, jedan od najstarijih engleskih klubova, na službenom je Instagramu objavio fotografiju svojeg nogometaša s brojem tri na dresu, uz dodatak trofeja i još jedne trojke. No posebnu pozornost privukla je glazba kojom je objava popraćena - pjesma koja je postala jedan od prepoznatljivih simbola studentskih prosvjeda u Srbiji.

Objava je izazvala pozornost srpskih medija, koji su je protumačili kao znak podrške studentskom pokretu. Riječ je o pjesmi 'Himna promena', poznatoj i po stihovima 'Zora rudi, Srbija se budi', koji su se tijekom prosvjeda povezivali sa zahtjevima za političkim promjenama.

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Southampton je na Instagramu objavio fotografiju Ryana Manninga u dresu s brojem tri, uz simbol pobjedničkog pehara i broj tri. Sama fotografija na prvi pogled djeluje kao uobičajena nogometna objava, no izbor glazbene podloge dao joj je drukčiji kontekst upravo na dan izbora u Srbiji.

Klub nije objavio izričitu političku izjavu, ali kombinacija fotografije, brojeva i pjesme potaknula je tumačenja da je riječ o poruci podrške studentima.

Srpski milijarder preuzeo klub 2022. godine

Poveznica Southamptona i Srbije pritom nije slučajna. Iza engleskog kluba stoji Dragan Šolak, srpski poduzetnik i osnivač United Grupe, jedne od najvećih telekomunikacijskih i medijskih grupacija u jugoistočnoj Europi.

Šolak je početkom siječnja 2022. godine, kao glavni investitor londonske grupacije Sport Republic, sudjelovao u preuzimanju 80 posto vlasničkog udjela u Southamptonu od kineskog poduzetnika Gaoa Jishenga.

Vrijednost transakcije iznosila je približno 100 milijuna funti, a Southampton je tada nastupao u engleskoj Premier ligi.

Sport Republic osnovali su danski nogometni stručnjak Rasmus Ankersen i investitor Henrik Kraft, uz Šolaka kao glavnog financijera.

Šolak je u siječnju 2025. preuzeo i funkciju predsjednika Southamptona, nakon odlaska Henrika Krafta s te dužnosti.

Southampton je osnovan 1885. godine i ubraja se među najstarije profesionalne nogometne klubove u Engleskoj. Trenutačno nastupa u Championshipu, drugom razredu engleskog nogometa.

Objava privukla pozornost usred izborne večeri

Objava Southamptona pojavila se na dan parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima se studentski pokret prvi put izravno natječe s vladajućom Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića.

Studentski pokret izrastao je iz prosvjeda pokrenutih nakon tragedije u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora poginulo 16 ljudi.

Tijekom gotovo dvije godine prosvjedi su prerasli u širok društveni pokret koji zahtijeva odgovornost institucija i političke promjene.

Upravo zato objava engleskog kluba, čiji je predsjednik i glavni investitor srpski poduzetnik, nije prošla nezapaženo.

Iako Southampton nije službeno objavio da podržava određenu izbornu listu, odabir pjesme povezane sa studentskim prosvjedima dao je njegovoj objavi posebno značenje u trenutku kada Srbija čeka rezultate izbora.

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