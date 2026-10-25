Legendarni Dejan Bodiroga obratio se Srbiji: Evo što je poručio iz stožera Studentske liste

Prema posljednjim podacima koje su iznijeli, glasalo je više od 4.350.000 građana. U ime Studentske liste obratio se legendarni košarkaš Dejan Bodiroga, koji je pozvao građane da ostanu u svojim gradovima i pomognu u zaštiti izbornog procesa.

Predstavnici Studentske liste poručili su da je Srbija svjedočila povijesnom trenutku i iznimnoj mobilizaciji birača. Ipak, upozorili su da zatvaranjem biračkih mjesta izborni proces nije završen te da sada slijedi ključna faza prebrojavanja glasova.

Posebnu pozornost izazvalo je obraćanje Dejana Bodiroge, jednog od najpoznatijih srpskih košarkaša svih vremena.

'Ne smijemo dopustiti da nam itko ugrozi ono za što smo se borili'

'Zatvaranjem biračkih mjesta izborni proces nije završen. Slijede brojanje glasova, zapisnici i predaja izbornog materijala. Nakon ovakvog dana ne smijemo dopustiti da nam itko ugrozi ono za što smo se borili', poručio je Bodiroga.

Pozvao je građane da ostanu u svojim sredinama i pruže podršku kontrolorima koji nadziru prebrojavanje glasova.

'Ostanite u svojim mjestima, budite uz naše kontrolore, pratite što se događa i pomozite da se svaki glas sačuva mirno i dostojanstveno.'