Legendarni Dejan Bodiroga obratio se Srbiji: Evo što je poručio iz stožera Studentske liste

Studentska lista oglasila se nakon zatvaranja birališta na parlamentarnim izborima u Srbiji, koje je obilježila iznimno velika izlaznost.
Prema posljednjim podacima koje su iznijeli, glasalo je više od 4.350.000 građana. U ime Studentske liste obratio se legendarni košarkaš Dejan Bodiroga, koji je pozvao građane da ostanu u svojim gradovima i pomognu u zaštiti izbornog procesa.
Predstavnici Studentske liste poručili su da je Srbija svjedočila povijesnom trenutku i iznimnoj mobilizaciji birača. Ipak, upozorili su da zatvaranjem biračkih mjesta izborni proces nije završen te da sada slijedi ključna faza prebrojavanja glasova.
Posebnu pozornost izazvalo je obraćanje Dejana Bodiroge, jednog od najpoznatijih srpskih košarkaša svih vremena.
'Ne smijemo dopustiti da nam itko ugrozi ono za što smo se borili'
'Zatvaranjem biračkih mjesta izborni proces nije završen. Slijede brojanje glasova, zapisnici i predaja izbornog materijala. Nakon ovakvog dana ne smijemo dopustiti da nam itko ugrozi ono za što smo se borili', poručio je Bodiroga.
Pozvao je građane da ostanu u svojim sredinama i pruže podršku kontrolorima koji nadziru prebrojavanje glasova.
'Ostanite u svojim mjestima, budite uz naše kontrolore, pratite što se događa i pomozite da se svaki glas sačuva mirno i dostojanstveno.'
'Srbija nije u Beogradu, Srbija je u Srbiji'
Bodiroga je posebno naglasio da građani ne trebaju masovno odlaziti u Beograd, nego ostati ondje gdje su glasali.
'Večeras nam cijela Srbija treba tamo gdje je danas glasala. Srbija nije u Beogradu, Srbija je u Srbiji', poručio je.
Uputio je i upozorenje građanima glavnog grada.
'Pozivamo građane Beograda da se ne okupljaju ondje gdje se okupljaju policija i neuniformirane osobe.'
Na kraju je još jednom pozvao na smirenost i odgovorno ponašanje.
'Sigurno, mirno i dostojanstveno do kraja', zaključio je Bodiroga.
Više od 4,35 milijuna birača
Prema posljednjim podacima koje je iznijela Studentska lista, na parlamentarnim izborima glasalo je više od 4.350.000 građana.
Riječ je o iznimno velikom odazivu, koji je obilježio izborni dan i dodatno povećao zanimanje za konačne rezultate.
No brojka koju je objavila Studentska lista još se treba usporediti sa službenim podacima Republičkog izbornog povjerenstva.
Nakon zatvaranja birališta slijedi prebrojavanje glasova, sastavljanje zapisnika i predaja izbornog materijala.
Studentska lista zato poziva svoje kontrolore i građane da nastave pratiti izborni proces, uz naglasak na mirno i dostojanstveno ponašanje.