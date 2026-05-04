Bivši gradonačelnik Požege i sudac na sudu: Ne priznaju optužbe Uskoka

Dragičević je, smatra Uskok, osigurao da vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu odbije kao neosnovanu žalbu Općinskog državnog odvjetništva na odluku optužnog vijeća brodskog Općinskog suda, zbog čega je kazneni postupak protiv Puljašiča pravomoćno obustavljen.

Uskok Dragičevića tereti da je, kao protuuslugu Puljašiću za angažman oko pronalaska boljeg posla za suprugu njegova sina i premještaja sina zaposlenog u požeško-slavonskoj policiji na drugo radno mjesto, provjeravao podatke o stanju i kretanju spisa formiranog nakon optužnice općinskog tužiteljstva u Slavonskom Brodu protiv Puljašića zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Nakon što im je, na početku suđenja, pročitana optužnica Puljašić i Dragičević kazali su kako se ne smatraju krivima da su, od veljače 2018. do kraja 2020. godine, dogovorili međusobno pogodovanje s osnova njihovih dužnosti, radi ostvarivanja osobnih interesa.

Pritom je Dragičević taj predmet zaprimio kao sudac izvjestitelj te je nastavio rad na njemu, iako se trebao izuzeti zbog poznanstva s Puljašićem te poznanstva članova obitelji, što nije učinio zbog "ostvarenog koruptivnog dogovora".

Međutim, nakon što je vijeće, s obzirom na način na koji im je Dragičević izložio stanje spisa, prihvatilo njegov prijedlog i donijelo odluku kojom se žalba odbija kao neosnovana, sudac evidencije odbio je evidentirati tu odluku.

Obrana u cijelosti odbacila Uskokovu optužnicu

Dragičević je potom, tvrdi Uskok, članovima vijeća lažno predočio da je sudac suglasan s odlukom, ali da je ne želi evidentirati iz osobnih razloga. Na taj način je stvorio privid okolnosti uslijed kojih je sam evidentirao odluku i tako spriječio da vijeće ponovno razmatra predmet te da sudac zadužen za evidenciju iznese vijeću razloge odbijanja evidentiranja, a za koje je znao da nisu osobne već pravne prirode.

Nakon što je kazneni postupak protiv Puljašića pravomoćno obustavljen Dragičević je sve do kraja 2020. tražio daljnja posredovanja radi rješavanja boljeg radnog mjesta za suprugu njegovog sina. Ujedno je Puljašić, navodi tužiteljdtvo, organizirao sastanke s Dragičevićem i upraviteljem Kaznionice u Požegi radi premještaja njegovog sina Igora Dragičevića u taj zatvor.

Dragičevićev odvjetnik Igor Dragičević rekao je kako obrana u cijelosti osporava Uskokovu optužnicu iz koje nije jasno kada je i u kojem trenutku obećano mito te kada je i gdje točno Dragičević prihvatio obećanje mita. Smatra da u optužnici nije točno navedeno koje su to službene radnje koje je okrivljenik kao službena osoba obavio, a da iste, unutar svojih ovlasti, nije smio obaviti.

Puljašićev odvjetnik Hrvoje Krivić također je naveo da obrana osporava sve činjenične navode optužnice, osim mjesta počinjenja. Osporavamo dogovor o međusobnom pogodovanju radi ostvarivanja osobnih interesa., jer iz optužnice i priloženih dokaza nije jasno je li postignut bilo kakav koruptivni dogovor, dodao je Krivić.

Okrivljeni Dragićevć izrazio je žaljenje jer je, kako smatra, ovim postupkom napadnuta cijela njegova obitelj zbog nečega što nije istina već manipulacija, a što će, kako tvrdi, dokazati tijekom postupka.