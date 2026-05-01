Novi težak trenutak za Britney Spears: Slučaj iz ožujka stigao pred sud

Britney Spears suočava se s novim pravnim problemom. Pop zvijezda optužena je za jedan prekršajni slučaj vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nakon što je u ožujku uhićena nedaleko od svojeg doma u Kaliforniji, objavio je Reuters pozivajući se na Ured okružnog tužitelja okruga Ventura.

Predstavnik Britney Spears ranije je potvrdio da se pjevačica dobrovoljno prijavila u rehabilitacijsku ustanovu. Na ročištu u ponedjeljak ne mora se pojaviti osobno jer je mogu zastupati odvjetnici.

Prema navodima tužiteljstva, 44-godišnjoj pjevačici na sudskom ročištu u ponedjeljak bit će ponuđena mogućnost da prizna krivnju za blažu optužbu: neopreznu vožnju povezanu s alkoholom i/ili drogama. Takvo rješenje, pojašnjeno je, uobičajeno je za osobe koje su pokazale spremnost na liječenje, a najčešće uključuje 12 mjeseci uvjetne kazne. Navodi se i da je riječ o nagodbi poznatoj kao 'wet reckless', koja se često nudi u slučajevima bez ozlijeđenih i bez prometne nesreće.

Glasnogovornik pjevačice nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar, pišu strani mediji.

Spears je uhićena početkom ožujka nakon što su vlasti zaprimile dojavu o crnom BMW-u koji se kretao nepredvidivo i velikom brzinom. Policija je pronašla vozilo, a pjevačicu su uhitili nakon što su, prema tadašnjem priopćenju Kalifornijske cestovne patrole, uočili znakove moguće omamljenosti. ABC News također navodi da je automobil prijavljen zbog nepredvidive vožnje velikom brzinom.

Slučaj je ponovno usmjerio pozornost na turbulentno razdoblje u životu Britney Spears, koja je 13 godina bila pod sudskim skrbništvom. Taj je pravni aranžman, koji je kontrolirao brojne osobne i financijske odluke pjevačice, ukinut 2021. godine.

Tijekom godina njezini su obožavatelji pokrenuli pokret 'Free Britney', tvrdeći da joj takav oblik nadzora nije potreban. Njezina obitelj tada je tvrdila da je skrbništvo uvedeno kako bi je zaštitilo i sačuvalo njezinu imovinu, procijenjenu na oko 60 milijuna dolara.

Raniji problemi za volanom

Spears je i ranije imala problema sa zakonom povezanih s vožnjom. Godine 2007. bila je optužena za bijeg s mjesta manje prometne nesreće s materijalnom štetom te za vožnju bez valjane kalifornijske vozačke dozvole. Oba slučaja bila su prekršajne naravi.

Iste je godine bila hospitalizirana zbog neotkrivenih problema s mentalnim zdravljem. U najnovijem slučaju zasad nema informacija o eventualnim rezultatima toksikoloških testova niti o konačnoj odluci suda.