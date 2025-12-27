ZAROBLJENE INSTITUCIJE

Srpski studenti za nedjelju zakazali prosvjede u cijeloj zemlji: Traže nove izbore

B. S. / Hina

27.12.2025 u 13:53

Izvor: Profimedia / Autor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia
Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da u nedjelju, 28. prosinca, na prosvjednim skupovima diljem zemlje potpišu potporu za raspisivanje prijevremenih izbora koje vidi kao izlaz iz duboke društvene i političke krize.

Nastao na valu protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. godine, studentski pokret postavit će stolove na više od 200 lokacija u pedesetak gradova, u nastojanju da potpisima objedini masovnu potporu građana koji se pridružuju zahtjevu za prijevremene izbore.

Nije cilj samo potpisivanje zahtjeva za raspisivanje izbora već međusobno umrežavanje - to će biti dodatni pritisak, na potpuno drugačiji način nego dosad, koji vlast neće moći ignorirati, poručili su studenti uoči prosvjeda.

Naglašavaju da borba za funkcioniranje institucija, protiv korupcije i za uspostavu pravednijeg demokratskog društva, vladavine prava i slobode medija, "koja traje godinu dana već dugo nije samo studentska".

"Pred nama je dug put koji nećemo prijeći lako i zato je potrebno dodatno zajedničko angažiranje svih nas, studenata i građana koji žele promjenu“, navedeno je u poruci.

Svjesni da potpisi nemaju dovoljnu pravnu snagu koja bi "zarobljene institucije" primorala da reagiraju, studenti kažu kako žele poslati "jasnu poruku" vlastima da "narod hoće izbore i spreman je za promjenu".

Godina dana bunta u Srbiji Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

Vučić: Kad dođu izbori vidjet ćemo tko je bolje radio

Studentske i građanske prosvjede, koji su u proteklih dulje od godinu dana uzdrmali sustav vladavine srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, vladajući ustrajno nazivaju "obojenom revolucijom" uvezenom izvana.

Vučić je u subotu poručio kako je sutrašnja akcija studenata u kojoj će prikupljati potpise za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora "normalna i dozvoljena politička aktivnost", koju on "pozdravlja".

"Kao predsjednik to pozdravljam, i sretan sam kada se to kreće u tim okvirima. Čestitam, neka nastave. Nastavit će to raditi i neki drugi ljudi. A kad dođu izbori vidjet ćemo tko je bolje radio", rekao je Vučić novinarima tijekom posjeta vojarni u Beogradu.

U međuvremenu, studenti su najavili svoju izbornu listu koja bi trebala objediniti podršku, dok se unutar oporbe i dalje čuju dvojbe i prijepori trebaju li u uzbornu utrku odvojeno ići studentska lista, liberalno-lijeve i građanske opcije i centrističke stranke i desnica.

Studenti su poručili da prosvjedna okupljanja neće biti standardni prosvjedi s programom i govorima već "umrežavanje" s građanima kojim se želi potvrditi jasna volja "većinske Srbije" za promjene.

