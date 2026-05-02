Ubijeni iz zasjede

Tužna obljetnica: Prije 35 godina u Borovu ubijeno je 12 hrvatskih policajaca

M.Či./Hina

02.05.2026 u 11:04

Obilježavanje 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu Selu Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno Spomen obilježja u središtu mjesta, u Borovu nedaleko Vukovara u subotu se obilježava 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika vinkovačke Specijalne policije

U pokušaju spašavanja dvojice zarobljenih policajaca, dvanaestoricu vinkovačkih specijalaca 2. svibnja 1991. u tadašnjem Borovu Selu, a današnjem Borovu ubili su i masakrirali pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba na tom području.

Ispod Spomen obilježja vijence će položiti i svijeće zapaliti članovi obitelji, rodbine i suborci ubijenih policajaca te državna i druga izaslanstva koja će do Spomen obilježja doći u mimohodu od ulaska u Borovo.

U vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona bit će služena misa zadušnica nakon koje će biti dočekani sudionici memorijalne utrke "12 redarstvenika".

U Borovu su ubijeni policajci Stjepan Bošnjak (1955.), Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.), Mladen Šarić (1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašić (1969.), Ivica Vučić (1961.), Luka Crnković (1970.), Marinko Petrušić (1966.), Janko Čović (1965.), Željko Hrala (1968.) i Mladen Čatić (1971.).

Ubijeni su iz zasjede, nakon što su u noći s 1. na 2. svibnja 1991. dvojicu njihovih kolega, Zvonimira Matkovića i Dalibora Križanovića, tijekom redovite ophodnje, u Borovu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oduševljeni obukom

oduševljeni obukom

FOTO Pogledajte hrvatske ročnike nakon samo par tjedana: 'Radite što vam se kaže'
potvrdio ministar

potvrdio ministar

Započeo postupak izručenja Vedrana Pavleka
najpopularnije

Još vijesti