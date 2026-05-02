Tužna obljetnica: Prije 35 godina u Borovu ubijeno je 12 hrvatskih policajaca

U pokušaju spašavanja dvojice zarobljenih policajaca, dvanaestoricu vinkovačkih specijalaca 2. svibnja 1991. u tadašnjem Borovu Selu, a današnjem Borovu ubili su i masakrirali pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba na tom području.

Ispod Spomen obilježja vijence će položiti i svijeće zapaliti članovi obitelji, rodbine i suborci ubijenih policajaca te državna i druga izaslanstva koja će do Spomen obilježja doći u mimohodu od ulaska u Borovo.

U vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona bit će služena misa zadušnica nakon koje će biti dočekani sudionici memorijalne utrke "12 redarstvenika".