Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sjekirom u Boru

Kako navode studenti u blokadi, u blizini biračkog mjesta broj 34 u Boru došlo je do napada sjekirom na novinarsku ekipu, među kojima su bili i studenti
Prema njihovim tvrdnjama, napadači su koristili sjekiru, razbili telefone i oduzeli kamere, a neke od prisutnih su tijekom napada oborili na tlo, javlja N1 Srbija.
'Zbog ozljeda koje su zadobili, više osoba trenutačno se nalazi u hitnoj pomoći.
Na snimci s mjesta događaja jasno se vidi da su napadači izašli iz crnog automobila marke Audi s pančevačkim registracijama', naveli su studenti.
Kako javlja reporterka Nove, napadnuti su bivši oporbeni vijećnik Aleksandar Kulić, student Lazar Dinić te novinar Ivan Bjelić.