Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sjekirom u Boru

Prema njihovim tvrdnjama, napadači su koristili sjekiru, razbili telefone i oduzeli kamere, a neke od prisutnih su tijekom napada oborili na tlo, javlja N1 Srbija.

'Zbog ozljeda koje su zadobili, više osoba trenutačno se nalazi u hitnoj pomoći.

Na snimci s mjesta događaja jasno se vidi da su napadači izašli iz crnog automobila marke Audi s pančevačkim registracijama', naveli su studenti.

Kako javlja reporterka Nove, napadnuti su bivši oporbeni vijećnik Aleksandar Kulić, student Lazar Dinić te novinar Ivan Bjelić.