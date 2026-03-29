Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sjekirom u Boru

Bi. S.

29.03.2026 u 17:27

Izvor: Screenshot / Autor: N1 Srbija
Kako navode studenti u blokadi, u blizini biračkog mjesta broj 34 u Boru došlo je do napada sjekirom na novinarsku ekipu, među kojima su bili i studenti

Prema njihovim tvrdnjama, napadači su koristili sjekiru, razbili telefone i oduzeli kamere, a neke od prisutnih su tijekom napada oborili na tlo, javlja N1 Srbija.

'Zbog ozljeda koje su zadobili, više osoba trenutačno se nalazi u hitnoj pomoći.

Na snimci s mjesta događaja jasno se vidi da su napadači izašli iz crnog automobila marke Audi s pančevačkim registracijama', naveli su studenti.

Kako javlja reporterka Nove, napadnuti su bivši oporbeni vijećnik Aleksandar Kulić, student Lazar Dinić te novinar Ivan Bjelić.

