Izraelski šef diplomacije sudjelovat će na prvom sastanku Odbora za mir

Američki dužnosnik rekao je Reutersu ovaj tjedan da će Trump na sastanku u Washingtonu najaviti plan obnove Gaze u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara te detaljne planove za raspoređivanje stabilizacijskih snaga u palestinskoj enklavi.

Izaslanstva iz najmanje 20 zemalja, uključujući i čelnike država, trebala bi prisustvovati sastanku odbora čije je osnivanje podržano rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u sklopu Trumpova plana za okončanje rata u Gazi.

I dok su se regionalne zemlje poput Egipta, Turske, Saudijske Arabije i Katara, kao i velike nacije u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni američki saveznici sa Zapada su oprezniji.