Orban s ponosom najavio: Sinoć sam dobio pozivnicu, idem kod Trumpa Washington

M.Č./Hina

07.02.2026 u 16:49

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Mađarski premijer Viktor Orban je najavio da će za dva tjedna otputovati u Washington na inauguracijski sastanak 'Odbora za mir',

Radi se o novoj inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u svijetu, inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u svijetu.

Viktor Orban iznio crne prognoze za Europu Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

"Sinoć sam dobio pozivnicu: za dva tjedna ćemo se ponovo sastati (s američkim predsjednikom) u Washingtonu jer će Odbor za mir održati svoj inauguracijski sastanak", kazao je na predizbornom skupu u Sambotelu na zapadu Mađarske uoči parlamentarnih izbora u travnju.

Prema planu američkog predsjednika za okončanje rata u Gazi, Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG) će privremeno upravljati palestinskim teritorijem pod nadzorom Odbora za mir, kojim će predsjedati sam Trump.

No, nacrt povelje Odbora za mir ne spominje izrijekom palestinski teritorij, već si zadaje širi cilj: doprinositi rješavanju oružanih sukoba diljem svijeta.

U preambuli teksta se poručuje da Odbor za mir mora imati "hrabrosti odmaknuti se od pristupa i institucija koji su prečesto podbacili", čime se neizravno kritiziraju Ujedinjeni narodi.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Mnogi čelnici su dobili pozivnice da se pridruže novom tijelu, uključujući Orbana, bliskog Trumpovog saveznika, koji ju je prihvatio.

Zemlje koje žele trajno mjesto u Odboru će za to trebati platiti milijardu dolara.

tportal
