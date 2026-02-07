Orban s ponosom najavio: Sinoć sam dobio pozivnicu, idem kod Trumpa Washington

Radi se o novoj inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u svijetu, inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u svijetu.

"Sinoć sam dobio pozivnicu: za dva tjedna ćemo se ponovo sastati (s američkim predsjednikom) u Washingtonu jer će Odbor za mir održati svoj inauguracijski sastanak", kazao je na predizbornom skupu u Sambotelu na zapadu Mađarske uoči parlamentarnih izbora u travnju.

Prema planu američkog predsjednika za okončanje rata u Gazi, Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG) će privremeno upravljati palestinskim teritorijem pod nadzorom Odbora za mir, kojim će predsjedati sam Trump.



No, nacrt povelje Odbora za mir ne spominje izrijekom palestinski teritorij, već si zadaje širi cilj: doprinositi rješavanju oružanih sukoba diljem svijeta.

U preambuli teksta se poručuje da Odbor za mir mora imati "hrabrosti odmaknuti se od pristupa i institucija koji su prečesto podbacili", čime se neizravno kritiziraju Ujedinjeni narodi.

