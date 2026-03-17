Iran potvrdio da je Ali Laridžani je ubijen: 'Dosegnuo je rang mučenika!'

Iranski državni mediji izvijestili su da je ubijen sigurnosni čelnik Ali Laridžani, čime je prvi put službeno potvrđena njegova smrt
Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je ubojstvo Alija Laridžanija, objavila je iranska agencija Mehr.
Time je prvi put najviše sigurnosno tijelo Irana službeno priznalo njegovu smrt, nakon što je Izrael ranije objavio da je Laridžani ubijen u ciljanim napadima.
U priopćenju se navodi da je Laridžani, ‘nakon života posvećenog uzdizanju Irana i Islamske revolucije’, dosegnuo ‘rang mučenika’.
‘Odazvao se pozivu istine i ponosno postigao blagoslovljeni status mučeništva na fronti služenja’, stoji u izjavi.
Izrael je ranije objavio da je Laridžani ubijen u noćnom zračnom napadu.
Iran je u početku doveo u pitanje te tvrdnje, objavivši rukom pisanu poruku za koju je tvrdio da ju je Laridžani napisao. U njoj je odana počast iranskim mornarima poginulima u napadu na ratni brod Dena početkom ožujka.
Najnovija potvrda iz Teherana dolazi nakon što su iranske vlasti ranije potvrdile i smrt zapovjednika milicije Basidž Golamreze Soleimanija.
Jedan od najmoćnijih ljudi u Iranu
Ali Laridžani bio je jedan od najutjecajnijih iranskih političara i sigurnosnih dužnosnika posljednjih desetljeća, s dugim iskustvom u vrhu državnog sustava. Rođen 1957., potječe iz utjecajne vjersko-političke obitelji. Njegova braća također su obnašala visoke funkcije u pravosuđu i politici.
Bio je tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, glavni pregovarač Irana u nuklearnim razgovorima sa Zapadom te savjetnik bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija.
U vrijeme posljednjih događaja obnašao je ključnu funkciju u sigurnosnom aparatu, sudjelujući u donošenju odluka o ratu, diplomaciji i strateškim pitanjima. Iako je bio čvrsto odan islamskom režimu, unutar Irana često je opisivan kao pragmatičan političar i vješt pregovarač, sklon kombiniranju ideoloških stavova s realističnim pristupom.
Istodobno, bio je i kontroverzna figura, jer ga se povezivalo s represijom nad prosvjedima i jačanjem sigurnosnog aparata.