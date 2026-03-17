Iran potvrdio da je Ali Laridžani je ubijen: 'Dosegnuo je rang mučenika!'

Iranski državni mediji izvijestili su da je ubijen sigurnosni čelnik Ali Laridžani, čime je prvi put službeno potvrđena njegova smrt

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je ubojstvo Alija Laridžanija, objavila je iranska agencija Mehr. Time je prvi put najviše sigurnosno tijelo Irana službeno priznalo njegovu smrt, nakon što je Izrael ranije objavio da je Laridžani ubijen u ciljanim napadima. U priopćenju se navodi da je Laridžani, ‘nakon života posvećenog uzdizanju Irana i Islamske revolucije’, dosegnuo ‘rang mučenika’. ‘Odazvao se pozivu istine i ponosno postigao blagoslovljeni status mučeništva na fronti služenja’, stoji u izjavi.

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Izrael je ranije objavio da je Laridžani ubijen u noćnom zračnom napadu. Iran je u početku doveo u pitanje te tvrdnje, objavivši rukom pisanu poruku za koju je tvrdio da ju je Laridžani napisao. U njoj je odana počast iranskim mornarima poginulima u napadu na ratni brod Dena početkom ožujka.

Ali Laridžani







