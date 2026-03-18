Iran pogubio švedskog državljanina, Stockholm oštro osudio potez

‘S ogorčenjem sam primila informaciju da je švedski državljanin danas pogubljen u Iranu’, poručila je Stenergard.

Muškarac, čiji identitet nije objavljen, uhićen je u lipnju 2025. godine. Švedska je, prema riječima ministrice, u više navrata pokretala pitanje njegovog slučaja kod iranskih vlasti, tražeći pošteno suđenje i poštivanje pravnih procedura.

‘Jasno nam je da pravni postupak koji je doveo do pogubljenja nije bio pravedan’, istaknula je.

Dodala je kako Švedska, zajedno s Europskom unijom, osuđuje smrtnu kaznu u svim okolnostima.

‘Smrtna kazna je nehumana, okrutna i nepovratna’, navela je.

Švedska je pozvala iranskog veleposlanika u Stockholmu na razgovor nakon ovog slučaja.