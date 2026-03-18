šok na sjeveru europe

Iran pogubio švedskog državljanina, Stockholm oštro osudio potez

M. Šu.

18.03.2026 u 21:50

Maria Malmer Stenergard Izvor: Profimedia / Autor: Marcus Ingram / Getty images / Profimedia
Švedski državljanin pogubljen je u Iranu, potvrdila je švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard, oštro osudivši taj potez i odgovornost pripisala isključivo iranskim vlastima.

‘S ogorčenjem sam primila informaciju da je švedski državljanin danas pogubljen u Iranu’, poručila je Stenergard.

Muškarac, čiji identitet nije objavljen, uhićen je u lipnju 2025. godine. Švedska je, prema riječima ministrice, u više navrata pokretala pitanje njegovog slučaja kod iranskih vlasti, tražeći pošteno suđenje i poštivanje pravnih procedura.

‘Jasno nam je da pravni postupak koji je doveo do pogubljenja nije bio pravedan’, istaknula je.

Dodala je kako Švedska, zajedno s Europskom unijom, osuđuje smrtnu kaznu u svim okolnostima.

‘Smrtna kazna je nehumana, okrutna i nepovratna’, navela je.

Švedska je pozvala iranskog veleposlanika u Stockholmu na razgovor nakon ovog slučaja.

