HZMO objavio nove podatke: Broj osiguranika veći nego lani

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem travnja 2026. u evidenciji je imao 1.758. 277 osiguranika, što je za 15.965 ili 0,92 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u srijedu
Broj osiguranika krajem travnja 2026. bio je veći za 66.711 osiguranika ili za 3,94 posto u odnosu na 30. travnja 2024., dok je u odnosu na travanj 2023. bio veći za 118.579 osiguranika ili za 7,23 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.
Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju travnja ove godine evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 244.847, trgovini na veliko i na malo, 240.716, građevinarstvu, 155.077 te obrazovanju, 138.035.