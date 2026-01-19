HZMO objavio važnu uputu: Evo kada ne morate doći osobno zbog poskupljenja dopunskog

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a poskupljuje od 1. veljače 62 posto, a nova cijena iznosit će 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje. Promjena će obuhvatiti sve osiguranike, uključujući i umirovljenike, neovisno o tome imaju li već važeću policu.

Naplata razlike u cijeni

Svi osiguranici bit će obvezni podmiriti razliku u cijeni premije, odnosno alikvotni dio, za razdoblje od 1. veljače do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika će se iznimno obračunati u veljači, jer police imaju različite datume dospijeća, a odnosi se na dane od početka primjene nove cijene do dospijeća u tom mjesecu.

Iz HZMO-a ističu da će se za umirovljenike koji premiju plaćaju obustavom iz mirovine korekcija iznosa, uključujući i naplatu razlike u cijeni, provesti automatski, temeljem razmjene podataka između HZMO-a i HZZO-a. Stoga ne trebaju osobno dolaziti u urede HZZO-a, niti HZMO-a.