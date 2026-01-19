naputak umirovljenicima

HZMO objavio važnu uputu: Evo kada ne morate doći osobno zbog poskupljenja dopunskog

V. B./Hina

19.01.2026 u 15:35

Poskupljenje dopunskog osiguranja
Poskupljenje dopunskog osiguranja Izvor: Duško Jaramaz/PIXSELL; Profimedia / Autor: Duško Jaramaz/PIXSELL; Profimedia
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je upute umirovljenicima da ne moraju osobno dolaziti u urede niti jednog zavoda vezano uz poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ako im se premija naplaćuje automatski iz mirovine

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a poskupljuje od 1. veljače 62 posto, a nova cijena iznosit će 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje. Promjena će obuhvatiti sve osiguranike, uključujući i umirovljenike, neovisno o tome imaju li već važeću policu.

Naplata razlike u cijeni

Svi osiguranici bit će obvezni podmiriti razliku u cijeni premije, odnosno alikvotni dio, za razdoblje od 1. veljače do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika će se iznimno obračunati u veljači, jer police imaju različite datume dospijeća, a odnosi se na dane od početka primjene nove cijene do dospijeća u tom mjesecu.

Iz HZMO-a ističu da će se za umirovljenike koji premiju plaćaju obustavom iz mirovine korekcija iznosa, uključujući i naplatu razlike u cijeni, provesti automatski, temeljem razmjene podataka između HZMO-a i HZZO-a. Stoga ne trebaju osobno dolaziti u urede HZZO-a, niti HZMO-a.

Umirovljenici u svakom trenutku mogu provjeriti stanje po polici putem internetske stranice HZZO-a. Do 31. siječnja saldo će biti iskazan prema dosadašnjoj cijeni od 9,29 eura mjesečno, dok će se od 1. veljače prikazivati prema novoj cijeni.

Umirovljenici koji nemaju pristup internetu ili e-mailu informacije mogu dobiti putem besplatnog info telefona 0800 7989 ili osobno u ispostavama i područnim uredima HZZO-a.

Građani koji to žele mogu raskinuti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja bez penala, ali to moraju učiniti najkasnije do 31. siječnja.

Dio umirovljenika i dalje ima pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna.

Od 1. siječnja pravo na besplatnu policu imaju samci s mjesečnim prihodima do 573,50 eura, dok u kućanstvima s više članova prihod po članu ne smije prelaziti 458,08 eura.

tportal
