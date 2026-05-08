Hrvatski poljoprivrednici ogorčeni nakon uhićenja: ‘Ne etiketirajte cijeli sektor'

Tom istragom obuhvaćeno je 12 OPG-ova te nekoliko konzultanata za EU fondove. HPK u svom priopćenju od petka navodi da se kao stručna i strukovna udruga hrvatskih poljoprivrednika snažno protivi paradigmi, koja se posljednjih dana provlači u medijima i javnosti, kako smo svi isti te da svi proizvođači varaju na potporama i EU fondovima.

"Svi smo svjesni da je u hrvatskoj poljoprivredi prisutan i jedan dio tzv. 'lovaca na poticaje', koji koriste sustav, ali se ipak protivimo etiketiranje cijelog sektora poljoprivrede, zbog prekršaje i kaznenih dijela pojedinaca. Svatko onaj tko radi i bori se na tržištu zna koliko su kontrole koje se provode, prije isplata potpora, rigorozne i vrlo često u praksi nije pravičan odnos prekršaja i kazne", priopćeno je iz HPK.

U HPK navode i da je potrebno snažno se usprotiviti sve većoj "estradizaciji" rada EU istražitelja u postupku koji se vodi protiv skupine poljoprivrednika i konzultanta, a u vezi s eventualnim nezakonitim radnjama.