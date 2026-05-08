Hrvatski poljoprivrednici ogorčeni nakon uhićenja: ‘Ne etiketirajte cijeli sektor'

Hrvatska poljoprivreda komora (HPK) izražava nezadovoljstvo što se u javnosti i medijskom prostoru, uslijed pokretanja istrage i uhićenja zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s poljoprivrednim fondovima Europske unije u nekoliko županija, stvara atmosfera protiv svih poljoprivrednika i proizvodnje u Hrvatskoj
Tom istragom obuhvaćeno je 12 OPG-ova te nekoliko konzultanata za EU fondove. HPK u svom priopćenju od petka navodi da se kao stručna i strukovna udruga hrvatskih poljoprivrednika snažno protivi paradigmi, koja se posljednjih dana provlači u medijima i javnosti, kako smo svi isti te da svi proizvođači varaju na potporama i EU fondovima.
"Svi smo svjesni da je u hrvatskoj poljoprivredi prisutan i jedan dio tzv. 'lovaca na poticaje', koji koriste sustav, ali se ipak protivimo etiketiranje cijelog sektora poljoprivrede, zbog prekršaje i kaznenih dijela pojedinaca. Svatko onaj tko radi i bori se na tržištu zna koliko su kontrole koje se provode, prije isplata potpora, rigorozne i vrlo često u praksi nije pravičan odnos prekršaja i kazne", priopćeno je iz HPK.
U HPK navode i da je potrebno snažno se usprotiviti sve većoj "estradizaciji" rada EU istražitelja u postupku koji se vodi protiv skupine poljoprivrednika i konzultanta, a u vezi s eventualnim nezakonitim radnjama.
"HPK je uvijek i uvijek će podržavati rad na otklanjanju svih nepravilnosti i nezakonitosti bez obzira tko ih je počinio. Upravo zbog toga se zalažemo za individualizacije svakog 'zločina', jer samo na taj način možemo odvojiti kako se u narodu popularno kaže 'žito od kukolja'", objavljeno je iz HPK, iz kojeg dodaju i da ne može cijeli poljoprivredni sektor biti odgovoran niti smije biti etiketiran za nedjela pojedinaca.
Podsjetimo, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prijevarama povezanima s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EPJF), izvijestio je u četvrtak EPPO.
Bivšu stručnu savjetnicu Ivu Mikšić i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji Zdravka Planinca istražitelji terete za zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita. Od 2020. godine pa nadalje, bivša stručna savjetnica Agencije navodno je povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi, u zamjenu za novčanu nagradu, zainteresiranim poljoprivrednicima omogućili dobivanje nepripadnih potpora iz EU fondova. Tužiteljstvo sumnja da je bivša stručna savjetnica, zajedno s još dva člana zločinačkog udruženja neosnovano uvećavala površine poljoprivrednog zemljišta u odgovarajućem registru te da su krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti.