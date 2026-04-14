Završeni pregovori Izraela i Libanona: 'Hezbollah treba u potpunosti razoružati'

M.Da.

14.04.2026 u 21:49

Pregovori Izraela i Libanona
Pregovori Izraela i Libanona Izvor: Profimedia / Autor: Oliver Contreras / AFP / Profimedia
Predstavnici SAD-a, Izraela i Libanona složili su se da trebaju poduzeti napore kako bi se razoružao Hezbollah i ponovno uspostavio mir na jugu Libanona. Dogovoren je nastavak izravnih pregovora na kojima bi trebalo biti riječi o vraćanju monopola sile libanonskoj vlasti i suzbijanju svih nedržavnih oružanih skupina

Prvi pregovori između Izraela i Libanona nakon više od 40 godina, završili su nakon otprilike dva sata iza zatvorenih vrata. Kako doznaje Sky News, Izraelci, Libanonci, ali i domaćini, Sjedinjene Američke Države, složili su se da Hezbollah treba u potpunosti razoružati.

Američki State Department je odobrio osnivanje fonda vrijednog 58,8 milijuna dolara za pružanje humanitarne pomoći raseljenim Libanoncima. Donacije će se usmjeriti na osiguravanje hrane, vode i skloništa.

Naime, nakon što je Izrael počeo vojno djelovati na prostoru Libanona, uništavajući skrovišta Hezbollaha, poginulo je oko 2000 civila, a 1,2 milijuna ih je raseljeno.

Pregovori Izraela i Libanona
Pregovori Izraela i Libanona Izvor: Profimedia / Autor: Oliver Contreras / AFP / Profimedia

'Na istoj strani jednadžbe'

Izraelski veleposlanik u SAD-u, Yechiel Leiter rekao je nakon sastanka da su predstavnici svih zemalja "danas otkrili da smo na istoj strani jednadžbe i da je to najpozitivnija stvar s kojom smo mogli izaći".

"Svi smo ujedinjeni u oslobađanju Libanona od okupacijske sile kojom dominira Iran, zvane Hezbollah", rekao je Leiter, prenosi BBC.

Istaknuo je da je s libanonskom veleposlanicom u SAD-u, Nadom Hamadeh razgovarao o "nizu stvari".

"Najvažnija je dugoročna vizija, gdje će između naših zemalja biti jasno označena granica, a jedini razlog zašto ćemo morati prelaziti na teritorije jedne ili druge zemlje bit će obavljanje posla ili odlazak na odmor", dodao je.

I za vrijeme pregovora trajao je sukob između Izraelskih obrambenih snaga i Hezbollaha u južnom Libanonu. Zbog toga Leiter nije isključio daljnje vojno djelovanje.

"Jasno smo dali do znanja da sigurnost naših civila nije predmet pregovora. Ovo je bila pobjeda za razum, za odgovornost i za mir", istaknuo je izraelski veleposlanik u SAD-u.

Bez iranskog utjecaja

Dodao je da je Hezbollah "oslabljen kao nikad prije" te da je moguće da libanonska vlada "uđe u novo doba mira".

Libanonska veleposlanica u SAD-u, Nada Hamadeh se još nije oglasila, ali predviđeno je objavljivanje zajedničke izjave.

No, poznato je kako ovi pregovori nemaju veze s pregovorima između SAD-a i Irana, za koje je Donald Trump natuknuo da bi se mogli nastaviti u sljedeća dva dana.

"Iranu više neće biti dopušteno diktirati budućnost Libanona. Ovi razgovori dio su tog napora", rekao je jedan američki dužnosnik.

Razoreni južni Libanon
Razoreni južni Libanon Izvor: Profimedia / Autor: Ahmad Kaddoura / AFP / Profimedia

Vraćanje međunarodnom pravu

Nakon pregovora oglasio se i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Istaknuo je da "nitko ne očekuje da će pregovori riješiti sve probleme, ali oni su vrlo važni za stvaranje uvjeta za promjenu situacije". 

Dodao je da se ozbiljni pregovori moraju nastaviti i da se primirje u Iranu "mora očuvati i produžiti po potrebi". Istaknuo je i da se međunarodno pravo sustavno gazi, jer "previše ljudi odlučuje zatvoriti oči pred pravdom", pri čemu se pravila koja reguliraju upotrebu sile ignoriraju, a civili "izlažu nepodnošljivoj šteti".

"Vrijeme je za suzdržanost i odgovornost. Vrijeme je za diplomaciju umjesto eskalacije. Vrijeme je za obnovljenu predanost međunarodnom pravu", zaključio je Gutteres.

Nakon razgovora u Washingtonu predviđeni su izravni pregovori Izraela i Libanona o uspostavljanju monopola sile libanonske vlasti, ali i razbijanju svih nedržavnih oružanih organizacija na tlu te zemlje. 

sastanak u washingtonu

talijanska dilema

sporna imenovanja

