Završeni pregovori Izraela i Libanona: 'Hezbollah treba u potpunosti razoružati'

Predstavnici SAD-a, Izraela i Libanona složili su se da trebaju poduzeti napore kako bi se razoružao Hezbollah i ponovno uspostavio mir na jugu Libanona. Dogovoren je nastavak izravnih pregovora na kojima bi trebalo biti riječi o vraćanju monopola sile libanonskoj vlasti i suzbijanju svih nedržavnih oružanih skupina

Prvi pregovori između Izraela i Libanona nakon više od 40 godina, završili su nakon otprilike dva sata iza zatvorenih vrata. Kako doznaje Sky News, Izraelci, Libanonci, ali i domaćini, Sjedinjene Američke Države, složili su se da Hezbollah treba u potpunosti razoružati. Američki State Department je odobrio osnivanje fonda vrijednog 58,8 milijuna dolara za pružanje humanitarne pomoći raseljenim Libanoncima. Donacije će se usmjeriti na osiguravanje hrane, vode i skloništa. Naime, nakon što je Izrael počeo vojno djelovati na prostoru Libanona, uništavajući skrovišta Hezbollaha, poginulo je oko 2000 civila, a 1,2 milijuna ih je raseljeno.

'Na istoj strani jednadžbe' Izraelski veleposlanik u SAD-u, Yechiel Leiter rekao je nakon sastanka da su predstavnici svih zemalja "danas otkrili da smo na istoj strani jednadžbe i da je to najpozitivnija stvar s kojom smo mogli izaći". "Svi smo ujedinjeni u oslobađanju Libanona od okupacijske sile kojom dominira Iran, zvane Hezbollah", rekao je Leiter, prenosi BBC. Istaknuo je da je s libanonskom veleposlanicom u SAD-u, Nadom Hamadeh razgovarao o "nizu stvari". "Najvažnija je dugoročna vizija, gdje će između naših zemalja biti jasno označena granica, a jedini razlog zašto ćemo morati prelaziti na teritorije jedne ili druge zemlje bit će obavljanje posla ili odlazak na odmor", dodao je. I za vrijeme pregovora trajao je sukob između Izraelskih obrambenih snaga i Hezbollaha u južnom Libanonu. Zbog toga Leiter nije isključio daljnje vojno djelovanje. "Jasno smo dali do znanja da sigurnost naših civila nije predmet pregovora. Ovo je bila pobjeda za razum, za odgovornost i za mir", istaknuo je izraelski veleposlanik u SAD-u.

Bez iranskog utjecaja Dodao je da je Hezbollah "oslabljen kao nikad prije" te da je moguće da libanonska vlada "uđe u novo doba mira". Libanonska veleposlanica u SAD-u, Nada Hamadeh se još nije oglasila, ali predviđeno je objavljivanje zajedničke izjave. No, poznato je kako ovi pregovori nemaju veze s pregovorima između SAD-a i Irana, za koje je Donald Trump natuknuo da bi se mogli nastaviti u sljedeća dva dana. "Iranu više neće biti dopušteno diktirati budućnost Libanona. Ovi razgovori dio su tog napora", rekao je jedan američki dužnosnik.