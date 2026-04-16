Hezbollah reagirao na primirje: 'Imamo pravo na otpor'; javio se Netanyahu

Nakon što je Donald Trump obznanio 10-dnevno primirje između Libanona i Izraela, stiže niz reakcija s obje strane. Oglasila se militantna skupina Hezbollah koja traži povlačenje izraelske vojske te Benjamin Netanyahu koji im je poručio: 'Ostajemo'

Američki predsjednik Donald Trump obznanio je kako u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu započinje 10-dnevno primirje između Libanona i Izraela.

Podsjetimo, od početka sukoba u Iranu, militantna skupina Hezbollah gađa ciljeve u Izraelu, zbg čega su njihovi vojnici ušli u južni dio Libanona, pri čemu je ubijeno više od 2000, a raseljeno 1,2 milijuna ljudi. Primirje se događa nakon što su predstavnici dvije zemlje uz prisustvo američkog državnog tajnika Marca Rubija proteklog utorka dogovorili načelne smjernice mirovnog plana i suzbijanja Hezbollaha.

Reakcija Hezbollaha Visoki dužnosnik Hezbollaha odmah po Trumpovoj poslanici, potvrdio je da ih je iranski veleposlanik u Libanonu obavijestio da bi primirje moglo početi večeras, prenosi Sky News. Na pitanje hoće li se Hezbollah obvezati na primirje, Hassan Fadlallah rekao je da sve ovisi o izraelskoj obvezi zaustavljanja svih oblika neprijateljstava. "Prekid vatre rezultat je iranskih diplomatskih napora", dodao je. Potom je stigla i opširnija reakcija Hezbollaha. Iz skupine navode da prisutnost Izraelskih obrambenih snaga u Libanonu daje zemlji i njezinom narodu "pravo na otpor". "Bilo kakvo primirje ne smije Izraelu dopustiti slobodu kretanja unutar Libanona", izjavili su dužnosnici Hezbollaha.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"I stand by the residents of the north who are continuing to stand firm. At the same time, our forces are continuing to strike Hezbollah. The fighting is focused on Bint Jbeil.



1/7 pic.twitter.com/GnIfTR5B8J — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 15, 2026