Herojski čin: Policajac skočio u hladno more i pokušao spasiti unesrećene kod Senja

Riječ je o policajcu Jasminu Mujakoviću iz Policijske postaje Senj, a on je među prvima došao na mjesto nesreće na Jadranskoj magistrali u naselju Bunica kod Senja. Svjedoci su za 24sata ispričali da je dao sve od sebe da spasi unesrećene, čiji je automobil sletio s magistrale, survao se u provaliju duboku 70 metara te završio u moru.

Tako je Adrian Karamba iz vučne službe ispričao da se Mujaković spustio po šikari do obale, skinuo odoru i skočio u hladno more te da je nekoliko puta izranjao i ponovno zaranjao, pokušavajući otvoriti vrata na automobilu koji je bio na dubini većoj od deset metara, no da to nije uspio zbog pritiska vode i velikog oštećenja na vozilu.