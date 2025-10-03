'ZASLUŽUJE POHVALU'

Herojski čin: Policajac skočio u hladno more i pokušao spasiti unesrećene kod Senja

03.10.2025 u 12:11

Ronioci HGSS-a izvlače tijela unesrećenih
U jednoj od najtežih nesreća u posljednje vrijeme, kod Senja su u četvrtak u slijetanju automobila u more poginule četiri osobe. Dan kasnije svjedoci pričaju o herojskim pokušajima policajca da spasi unesrećene

Riječ je o policajcu Jasminu Mujakoviću iz Policijske postaje Senj, a on je među prvima došao na mjesto nesreće na Jadranskoj magistrali u naselju Bunica kod Senja. Svjedoci su za 24sata ispričali da je dao sve od sebe da spasi unesrećene, čiji je automobil sletio s magistrale, survao se u provaliju duboku 70 metara te završio u moru.

Tako je Adrian Karamba iz vučne službe ispričao da se Mujaković spustio po šikari do obale, skinuo odoru i skočio u hladno more te da je nekoliko puta izranjao i ponovno zaranjao, pokušavajući otvoriti vrata na automobilu koji je bio na dubini većoj od deset metara, no da to nije uspio zbog pritiska vode i velikog oštećenja na vozilu.

Čitatelj 24sata potvrdio je priču te naveo da je Mujaković skočio s velike visine u more i potvrdio da je nekoliko puta zaranjao pokušavajući spasiti unesrećene, u čemu ga nisu omeli ni hladno more ni činjenica da i svoj život može dovesti u opasnost zbog struja i valova.

Nažalost, nije uspio spasiti unesrećene, no oba svjedoka naglašavaju da policajca treba pohvaliti jer se nije obazirao na opasnost kojoj je izložio sebe u pokušaju da spasi druge.

Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je za 24sata čin hrabrog policajca, no on nije želio davati izjave za medije.

