HDZ opleo po šefu SDP-a: Njegova briljantna ideja je bila da se ukine ograničenje cijena za sto proizvoda

V. B./Hina

21.03.2026 u 20:48

Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
HDZ je oštro reagirao u subotu na kritike predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića upućene Vladinoj gospodarskoj politici, ocijenivši kako je sreća za građane što Hajdaš Dončić nema priliku provoditi svoje “briljantne” ideje u uvjetima globalnih kriza i vanjskih šokova

"Ključna mjera koju je Hajdašev SDP nedavno nudio bila je, po nalogu krupnog kapitala, ukidanje ograničenja cijena na 100 najkupovanijih prehrambenih i higijenskih proizvoda. A čime bi potrošačka košarica u Hrvatskoj poskupjela za - 25 posto", objavio je HDZ na društvenoj mreži.

Za Hajdaša Dončića su naveli kako je sreća po hrvatske građane što on kao najgori ministar u najgoroj i socijalno najbezosjećajnijoj vladi u povijesti zemlje, onoj SDP-ovoj, ne vodi Hrvatsku u uvjetima globalnih kriza i vanjskih šokova.

vezane vijesti

"Pa ni nema priliku realizirati svoje 'briljantne' ideje - prodati hrvatske autoceste, nametnuti koridor kroz BiH kako bi se, u dogovoru s Komšićem, spriječila izgradnja Pelješkog mosta ili pak opstruirati LNG terminal radi interesa istočnog plinskog lobija", objavio je HDZ.

Hajdaš Dončić rekao je ranije u subotu u Karlovcu kako je sve što Vlada radi stihija, da se ne razmišlja kako se troši europski novac, da se uvozi nekontrolirano strana radna snaga i nema povećanja produktivnosti, ocijenivši da zbog nečinjenja "imamo državu na autopilotu ili na umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković".

vezane vijesti

preporučujemo

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
'PROPUŠTENE PRILIKE'

Hajdaš Dončić: Imamo državu na autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković
Cijena zlata zabilježila najveći tjedni pad od 1983. godine

