badnji promet

HAK: Ceste su skliske, a obustavljeno je i nekoliko trajektnih i brodskih linija

I.K./Hina

24.12.2025 u 16:03

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zbog snijega koji pada u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na brojnim su cestama ograničenja i zabrane, a u prekidu su i neke trajektne, brodske i katamaranske linije, upozoravaju u srijedu popodne iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestru DC1 na dionici Budačka Rijeka-Grabovac-Korenica-Udbina i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar.

U priobalju puše olujna bura te su ograničenja na cestama u podvelebitskom području i na cestama riječkog područja.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

vezane vijesti

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri, a prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1.

U tijeku je zimsko održavanje (posipanje i čišćenje) autocesta i ostalih cesta pa HAK vozače upozorava da ne pretječu vozila zimske službe.

Pazite, na brojnim cestama ima i snijega/ilustracija
Pazite, na brojnim cestama ima i snijega/ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic

Prekinute trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su ﻿trajektne ﻿linije ﻿Lopar-Valbiska i Brestova-Porozina, katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik, te Ubli - Korčula - Dubrovnik.

U prekidu je i trajektna linija 831 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ ﻿kao i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar - Preko, te Mali Lošinj-Unije-Susak.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jasni uvjeti

jasni uvjeti

Ovo je novi mirovni plan za Ukrajinu! Zelenski otkrio detalje svih 20 točaka
NE MOŽE BEZ SUSJEDA

NE MOŽE BEZ SUSJEDA

Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije!
OPREZ NA CESTAMA

OPREZ NA CESTAMA

Gust snijeg pada diljem Hrvatske, DHMZ upozorio: Moguće su mećave i zapusi

najpopularnije

Još vijesti