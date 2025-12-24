HAK: Ceste su skliske, a obustavljeno je i nekoliko trajektnih i brodskih linija

Zbog snijega koji pada u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na brojnim su cestama ograničenja i zabrane, a u prekidu su i neke trajektne, brodske i katamaranske linije, upozoravaju u srijedu popodne iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestru DC1 na dionici Budačka Rijeka-Grabovac-Korenica-Udbina i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar.
U priobalju puše olujna bura te su ograničenja na cestama u podvelebitskom području i na cestama riječkog područja.
Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.
Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri, a prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1.
U tijeku je zimsko održavanje (posipanje i čišćenje) autocesta i ostalih cesta pa HAK vozače upozorava da ne pretječu vozila zimske službe.
Prekinute trajektne linije
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Lopar-Valbiska i Brestova-Porozina, katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik, te Ubli - Korčula - Dubrovnik.
U prekidu je i trajektna linija 831 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ kao i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar - Preko, te Mali Lošinj-Unije-Susak.