HAK: Ceste su skliske, a obustavljeno je i nekoliko trajektnih i brodskih linija

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestru DC1 na dionici Budačka Rijeka-Grabovac-Korenica-Udbina i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar.

U priobalju puše olujna bura te su ograničenja na cestama u podvelebitskom području i na cestama riječkog područja.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.