Nakon 170 godina, danski poštanski operater prestaje dostavljati poštu: Imaju plan nakon 'zadnjeg pisma'

Danski poštanski operater PostNord prestat će dostavljati poštu 31. prosinca, a svoje poštanske sandučiće koji su u skandinavskoj zemlji prisutni 170 godina stavlja na prodaju.
"PostNord će krajem godine dostaviti svoje posljednje pismo u Danskoj te je stoga odlučio donirati 1200 sandučića" humanitarnom događaju Danmarks Indsamling, objavio je operater.
Od 15. prosinca, 1000 crvenih sandučića se može kupiti na internetu po cijeni između 200 i 267 eura.
Dodatnih 200 sandučića, uključujući one iz privatnih kućanstava i druge koje su ukrasili danski umjetnici, prodavat će se na aukciji u siječnju.
Prvi sandučić u Kopenhagenu postavljen 1851. godine
PostNord je diljem zemlje imao oko 1500 sandučića, koji u trenutnom obliku postoje od 1876.
Prvi sandučić u Danskoj je postavljen 1851. u Kopenhagenu.
Operater je u ožujku najavio da će prestati dostavljati poštu te da će se usredotočiti na dostavu paketa.
PostNord je svoje restrukturiranje, koje uključuje ukidanje trećine radnih mjesta, opravdao činjenicom da se broj pisama koje dostavlja smanjio za preko 90 posto od 2000.
Poštari će nastaviti dostavljati poštu, no radit će za tvrtku Dao, koja se prvenstveno bavi distribucijom novina.
Dao je postavio 1500 novih crvenih sandučića u svojim podružnicama.
"Danci su veoma privrženi tradicijama kada je riječ o pošti i pismima. Zato želimo očuvati tradiciju postavljanjem crvenih sandučića", objasnio je u priopćenju Lars Balsby, dužnosnik kompanije.