Nakon 170 godina, danski poštanski operater prestaje dostavljati poštu: Imaju plan nakon 'zadnjeg pisma'

"PostNord će krajem godine dostaviti svoje posljednje pismo u Danskoj te je stoga odlučio donirati 1200 sandučića" humanitarnom događaju Danmarks Indsamling, objavio je operater.

Od 15. prosinca, 1000 crvenih sandučića se može kupiti na internetu po cijeni između 200 i 267 eura.

Dodatnih 200 sandučića, uključujući one iz privatnih kućanstava i druge koje su ukrasili danski umjetnici, prodavat će se na aukciji u siječnju.