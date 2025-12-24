postnord

Nakon 170 godina, danski poštanski operater prestaje dostavljati poštu: Imaju plan nakon 'zadnjeg pisma'

I.K./Hina

24.12.2025 u 14:24

Kopenhagen, Danska
Kopenhagen, Danska Izvor: Creative Commons / Autor: Aneta Jankowska/ Pixabay
Bionic
Reading

Danski poštanski operater PostNord prestat će dostavljati poštu 31. prosinca, a svoje poštanske sandučiće koji su u skandinavskoj zemlji prisutni 170 godina stavlja na prodaju.

"PostNord će krajem godine dostaviti svoje posljednje pismo u Danskoj te je stoga odlučio donirati 1200 sandučića" humanitarnom događaju Danmarks Indsamling, objavio je operater.

Od 15. prosinca, 1000 crvenih sandučića se može kupiti na internetu po cijeni između 200 i 267 eura.

Dodatnih 200 sandučića, uključujući one iz privatnih kućanstava i druge koje su ukrasili danski umjetnici, prodavat će se na aukciji u siječnju.

vezane vijesti

Prvi sandučić u Kopenhagenu postavljen 1851. godine

PostNord je diljem zemlje imao oko 1500 sandučića, koji u trenutnom obliku postoje od 1876.

Prvi sandučić u Danskoj je postavljen 1851. u Kopenhagenu.

Operater je u ožujku najavio da će prestati dostavljati poštu te da će se usredotočiti na dostavu paketa.

PostNord je svoje restrukturiranje, koje uključuje ukidanje trećine radnih mjesta, opravdao činjenicom da se broj pisama koje dostavlja smanjio za preko 90 posto od 2000.

Poštanski sandučići u Kopenhagenu
Poštanski sandučići u Kopenhagenu Izvor: Creative Commons / Autor: Sharon Ang / Pixabay

Poštari će nastaviti dostavljati poštu, no radit će za tvrtku Dao, koja se prvenstveno bavi distribucijom novina.

Dao je postavio 1500 novih crvenih sandučića u svojim podružnicama.

"Danci su veoma privrženi tradicijama kada je riječ o pošti i pismima. Zato želimo očuvati tradiciju postavljanjem crvenih sandučića", objasnio je u priopćenju Lars Balsby, dužnosnik kompanije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jasni uvjeti

jasni uvjeti

Ovo je novi mirovni plan za Ukrajinu! Zelenski otkrio detalje svih 20 točaka
NE MOŽE BEZ SUSJEDA

NE MOŽE BEZ SUSJEDA

Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije!
OPREZ NA CESTAMA

OPREZ NA CESTAMA

Gust snijeg pada diljem Hrvatske, DHMZ upozorio: Moguće su mećave i zapusi

najpopularnije

Još vijesti