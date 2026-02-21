Poznato tko će zamijeniti Alena Ružića na čelu riječkog KBC-a

Brnčić Fischer je imenovana nakon što je dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić stupio na dužnost ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Alemka Brnčić Fischer do sad je bila pročelnica Zavoda za ginekologiju te pomoćnica ravnatelja KBC-a za znanstveno-nastavnu djelatnost. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pročelnica je Katedre za ginekologiju i opstetriciju. Nedavno je imenovana i predsjednicom Povjerenstva za kliničku nastavu riječkog KBC-a. Bila je i prva pročelnica Katedre za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Novi ministar Ružić obnašao je dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine.