Reiner: 'SDP samo priča o partizanima, ustašama, nikada četnicima...'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu da HDZ i njegovi partneri stvaraju, medijsku i političku buku te da se trude SDP-ov doprinos staviti na margine . 'Danas je naš javni prostor prepun buke, negativnih emocija i manipulacija i vrlo je teško s argumentiranom i racionalnom raspravom pokazati način rješavanja određenih društvenih problema. Za hrvatsko društvo argumentiran, racionalan i jasan način rješavanja društvenih problema sada je bitniji nego ikada jer se i svijet i hrvatsko društvo nalaze na prekretnici', kazao je. Podsjetio je da je SDP otvorio i neke teme koji drugi izbjegavaju otvarati, poput skraćivanja radnog vremena , ali uz zadržavanje iste razine dohotka i standarda.

'Od tada HDZ se jako trudi da ovaj društveni odgovor SDP-a stavi na margine dnevnih vijesti. U središnjem Dnevniku HRT-a taj isti dan kada smo imali Konvenciju, Andrej Plenković je imao nešto što za Hrvatsku uopće nije značajno, skup pučana, i imao je 20 minuta u centralnom Dnevniku HRT-a, i to samo zbog dva razloga. Prvi je bio da se pokaže kao veliki vođa, a drugi je bio da stavi našu Konvenciju na margine dnevnih vijesti. I od tada je hrvatski javni prostor pun buke', kazao je Hajdaš Dončić.

Na te je prozivke sada odgovorio potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner kazavši da HDZ može biti miran dok je na čelu SDP-a Hajdaš Dončić.

‘Oni nemaju nikakvih kreativnih političkih ideja, oni nemaju nikakvih prijedloga kako poboljšati život hrvatskih građana, kako povećati mirovine, kako povećati zaposlenost, kako smanjiti nezaposlenost, kako regulirati migracije. Sva važna pitanja o kojima razmišljaju hrvatski građani, oni na ništa od toga odgovor nemaju, doli priča o 1941. i 1945., partizanima, ustašama, nikada četnicima, ni za Boga to spomenuti. To vam je priča o Hajdašu Dončiću i ja jedino mogu reći neka nama Hajdaša što je moguće dulje, dok je on predsjednik SDP-a, dotle je HDZ potpuno miran i vladajuća koalicija će i dalje vladati’, poručio je Željko Reiner, a prenosi HRT.